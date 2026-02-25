Новый сезон The Crew Motorfest будет посвящен гонкам NASCAR

Разработчики гоночного симулятора The Crew Motorfest выпустили трейлер девятого сезона. Его запуск намечен на 4 марта, а ключевым событием станут легендарные гонки NASCAR.

В центре истории — пилот команды Henson Racing. Его путь к титулу чемпиона пройдет через зрелищные заезды, где каждый маневр в финальной гонке может стать решающим.

Каждая легенда с чего-то начинается. От новичка до претендента на титул — новый пилот вступает в NASCAR в составе команды Henson Racing, но на его пути стоит один главный соперник. В этом сезоне всё решится в последней гонке, — завлекают разработчики новым контентом.

В дополнение к серьезным кольцевым заездам в игре появятся миниатюрные радиоуправляемые машинки. Это нововведение сопровождается важным техническим апгрейдом — полной переработкой физики поведения транспорта. Разработчики уверяют, что обновленный движок позволит игрокам по-новому почувствовать как мощь многотонных болидов NASCAR, так и юркость маленьких RC-автомобилей.