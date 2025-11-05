Новый трейлер The Crew Motorfest демонстрирует восьмой сезон с BMW и бесплатным доступом для друзей

Разработчики гоночной игры The Crew Motorfest представили трейлер восьмого сезона, который посвящён культовому автопроизводителю BMW. Игроков ждёт свежий взгляд на уличные гонки, расширенные возможности кастомизации автомобилей и динамичные еженедельные события. В обновлении появятся 21 новый транспорт, включая модели BMW, а также многочисленные улучшения качества жизни в игре.

Одной из ключевых новинок сезона стала система Friend Pass. Она позволит владельцам игры приглашать друзей для совместного бесплатного участия, что особенно актуально для расширения игрового сообщества без дополнительных затрат. Такой подход стимулирует рост аудитории и делает совместные гонки ещё более увлекательными.

The Crew Motorfest, вышедшая в сентябре 2023 года, регулярно получает масштабные обновления, добавляющие новые автомобили, локации и режимы. Восьмой сезон продолжает традицию поддерживать игроков свежим контентом, укрепляя сообщество и позволяя каждому ощутить дух свободных уличных гонок с любимыми автомобилями BMW.

Игроки могут ожидать не только новые машины, но и продуманные улучшения интерфейса, оптимизацию геймплея и события, которые сделают каждую гонку уникальной. Система Friend Pass делает сезон особенно привлекательным для тех, кто хочет приглашать друзей в мир динамичных гонок без необходимости покупки игры для каждого участника.