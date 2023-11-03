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The Crew Motorfest 14.09.2023
7 115 оценок

Новый трейлер The Crew Motorfest покажет, что ждёт игроков в ноябре

Pavel Rally

Разработчики Ubisoft Ivory Tower выпустили новый трейлер The Crew Motorfest он покажет, что нового ждёт игроков в ноябре, старое доброе качество и разнообразие европейской автомобильной культуры, где ярко сияют итальянская утонченность, немецкая надежность, французская грация и британская чопорность. Наслаждайтесь европейской одиссеей на острове Оаху, зарабатывая по пути эксклюзивные награды!

Обладатели годового абонемента игры The Crew Motorfest, в прошлом месяце получили легендарный Nissan 240SX S14 и потрясающий Nissan Z 2023.

4
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
SULIK 712

нужна в стиме

3
StingerV

Зачем, чтоб потом запускать два лаунчера, лучше сразу на собственный акк в юплей купить и всё без проблем, зачем посредник в виде стима для игр юбисофт!

3
HomeWork

The Crew - это аркадная хрень!

-7
gjxnf82

Аркада это хорошо, но вот The Crew Motorfest - это плохо!

-5