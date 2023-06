По слухам, The Crew Motorfest позволит переносить транспортные средства из The Crew 2 ©

Игра The Crew Motorfest от Ivory Tower выйдет в конце этого года для Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC и Xbox One и подтверждено, что она появится на Ubisoft Forward 12 июня. Хотя действие игры происходит в новом месте, на острове О'аху на Гавайском архипелаге, ранее ходили слухи, что сиквел станет DLC для The Crew 2 под кодовым названием "Orlando".

Как и подобает, похоже, что контент из последнего дополнения может быть перенесен в сиквел, который выйдет в этом году. По словам Тома Хендерсона, Motorfest позволит игрокам перенести транспортные средства и аксессуары из игры 2018 года. Они также могут начать с нуля, хотя, что интересно, источники утверждают, что от 80 до 90 процентов транспортных средств повторяются из The Crew 2.

Как сообщается, всего в игре 566 транспортных средств, которые Хендерсон видел на некоторых кадрах. Наряду с автомобилями и мотоциклами, лодки и самолеты также вернутся. Ubisoft не предоставила много подробностей о The Crew Motorfest, хотя слухи утверждают, что он был внутренне отложен.