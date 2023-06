Подробности о The Crew Motorfest, импорте коллекции и The Crew 2 расскажут 29 июня ©

Ubisoft и Ivory Tower подтвердили, что The Crew Motorfest выйдет в сентябре этого года. Доступен обзорный трейлер, но больше будет сказано 29 июня в 19:00 МСК на The Crew Summer Showcase. Будут раскрыты новые подробности о The Crew Motorfest и импорте коллекции, а также о The Crew 2.

The Crew Motorfest — это гоночная игра с открытым миром, посвященная Оаху, острову Гавайского архипелага. Игроки могут свободно перемещаться в стиле Forza Horizon и находить ящики, испытания, прыжки и скоростные ловушки. Есть фестивальная зона с различными функциями, такими как двойная петля и перетаскивание, и вы также можете встретиться с другими игроками.

Конечно, существует множество плейлистов, каждый из которых посвящен различным типам транспортных средств. Импорт коллекции позволяет игрокам перенести свои разблокированные автомобили из The Crew 2 в сиквел. Скорее всего, мы увидим, как это работает на презентации .

The Crew Motorfest стартует 14 сентября для Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 и ПК. Оформив предзаказ Gold и Ultimate Edition, вы получите три дня раннего доступа с другими преимуществами, такими как Year 1 Pass.