Полигональная Лара Крофт в The Crew Motorfest

Компания Ubisoft выпустила новые арт-материалы, на которых полигональная Лара Крофт пилотирует радиоуправляемую машинку Phazr RC Croft Crawler в The Crew Motorfest. Дополнение (DLC) Tomb Raider Secrets of Ni'ihau, представляющее собой кроссовер между франшизами Tomb Raider и The Crew Motorfest, уже доступно в рамках контентного обновления 11-го сезона.

Действие дополнения Tomb Raider Secrets of Ni'ihau разворачивается на недавно открытом острове Ниихау. Сюжет сосредоточен на исчезновении Джоны, друга Лары Крофт, который отправился на остров в поисках древнего артефакта. Поскольку сама Лара не может добраться до Ниихау, задача по поиску Джоны и возвращению артефакта ложится на плечи игроков.

Игрокам предстоит исследовать остров на различных транспортных средствах, попутно разгадывая зацепки, решая головоломки и активируя древние механизмы, храмы и руины. В DLC также представлены четыре вида динозавров, с которыми можно столкнуться во время экспедиции, а также новые предметы и способы покинуть остров.

Дополнение открывает доступ к плейлисту Secrets of Ni'ihau и самому острову Ниихау, а также предлагает пять видов транспортных средств. В их число вошли: ралли-рейдовый мотоцикл 2021 Honda Africa Twin Adventure Sport ES, квадроцикл 2008 Suzuki QuadRacer R450Z, внедорожник 2013 Mercedes-AMG G 63 6x6, вертолет 2016 Proto A500 Croft Copter и самолет 1968 Proto Makani S1.

Вы можете перейти в раздел кроссовера Tomb Raider, чтобы ознакомиться со свежими промо-материалами Tomb Raider Secrets of Ni'ihau, предоставленными Ubisoft.