Сегодня в игру The Crew Motorfest добавят плейлист BMW, в планах NASCAR и радиоуправляемые машинки

Игроков ждёт тематическая кампания посвященная гоночному наследию бренда BMW. Плейлист исследует ДНК и универсальность BMW, показывая влияние бренда на автомобильную историю и гоночную культуру. События выстроены в хронологическом порядке, игроки начинают с классики 70-х годов и заканчивают современными высокотехнологичными суперкарами. Ведущим плейлиста выступает Марк Тисбюргер, официальный представитель подразделения BMW Group Classic, который рассказывает истории о знаковых моделях. 7 новых событий плейлиста BMW Legacy, автомобили:

BMW M Hybrid V8 (2025)

BMW M2 CS (2025)

BMW M2 (G87) (2023)

BMW 3.0 CSL (1975)

В начале марта должен начаться сезон 9, разработчики попытаются удивить игроков двумя уникальными плейлистами посвящёнными: NASCAR и радиоуправляемым машинкам, каждый со своей физикой, для гонок NASCAR будет отдельный остров!