Серия The Crew преодолела отметку в 50 млн игроков; 16 сентября пройдёт презентация контента для The Crew Motorfest

Серия игр The Crew достигла исторического рубежа: гоночная игра Ubisoft с открытым миром, разработанная студией Ivory Tower, привлекла 50 миллионов игроков.

В сообщении, опубликованном в официальных социальных сетях, команда поблагодарила всё сообщество:

50 миллионов игроков в серии... Сердечное спасибо от всей команды Ubisoft Ivory Tower.

Но празднования на этом не заканчиваются: на этой неделе также отмечается вторая годовщина The Crew Motorfest, игры, которая вывела фанатов на улицы и захватывающие дух пейзажи цифровых Гавайев.

Ubisoft уже анонсировала новое мероприятие для сообщества: следующая презентация The Crew Showcase состоится 16 октября 2025 года, где будут представлены новый контент и обновления для будущего игры.