The Crew Motorfest 14.09.2023
Гонки, Автомобили, Открытый мир
6.8 235 оценок

Серия The Crew преодолела отметку в 50 млн игроков; 16 сентября пройдёт презентация контента для The Crew Motorfest

monk70 monk70

Серия игр The Crew достигла исторического рубежа: гоночная игра Ubisoft с открытым миром, разработанная студией Ivory Tower, привлекла 50 миллионов игроков.

В сообщении, опубликованном в официальных социальных сетях, команда поблагодарила всё сообщество:

50 миллионов игроков в серии... Сердечное спасибо от всей команды Ubisoft Ivory Tower.

Но празднования на этом не заканчиваются: на этой неделе также отмечается вторая годовщина The Crew Motorfest, игры, которая вывела фанатов на улицы и захватывающие дух пейзажи цифровых Гавайев.

Ubisoft уже анонсировала новое мероприятие для сообщества: следующая презентация The Crew Showcase состоится 16 октября 2025 года, где будут представлены новый контент и обновления для будущего игры.

14
5
Комментарии: 5
Lvinomord

50 миллионов игроков в серии... Сердечное спасибо от всей команды Ubisoft Ivory Tower.Мы очень рады,что игра вам понравилась,Играйте в неё пока есть такая возможность....;)

5
JustA_NiceGuy

Для игры завезут оффлайн, не переживай.

1
kotasha

А теперь вычтите сворованную игру с первой части, так как игра вам не принадлежит не диск не цифры, с такими заявлениями пусть идут лесом.

2
dsxcvf

За первую часть, конечно, юбикам нет прощения, но какие вопросы к разрабам? Они 2 пилили и допиливали до 2023 года, своеобразная физика, но это аркада, тот же «Моторфест» вообще имба, физика — среднее между «Форзой» и «КрЮ 2», но я кайфую уже второй месяц. Короче, спасибо Костяной башне за серию гонок!

2
JustA_NiceGuy

Forza скучная, Motorfest в самый раз по экшену.

1