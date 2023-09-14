Состоялся релиз гонки The Crew Motorfest на PC и консолях

В ваши руки попадает билет на гоночный фестиваль, который проводится на Гавайских островах. Вам предстоит побывать в самом настоящем рае для автолюбителей, где в вашем распоряжении окажутся сотни автомобилей.

Гоняйте по извилистым горным дорогам, исследуйте пышные тропические леса, участвуйте в тематических мероприятиях и проверяйте свои гоночные навыки в уникальных испытаниях.