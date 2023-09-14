Состоялся релиз гонки The Crew Motorfest на PC и консолях

Сегодня, 14 сентября, состоялся релиз финальной версии аркадного автосима The Crew Motorfest, по случаю Ubisoft и студия Ivory Tower на днях выкатили запускающий трейлер. Гонка доступна в версиях для PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One. При этом ранний доступ к игре был открыт с 11 сентября.
Кроме того, имеется пробная версия The Crew Motorfest, которую можно погонять на протяжении 5 часов. Она будет доступна до 17 сентября на всех платформах.
В новой игре представлено около 600 машин, что является рекордом для серии.
Ранее в сети появилось сравнение PC и консольных версий The Crew Motorfest.
как же жаль, что есть терпилы, которые уже с удовольствием это хавают
Аркадные полусимы в открытом мире с сотнями лицензионных авто выходят в год по пять штук?
Ну что, такая же херня как и 2 часть? Управление как у кирпича?
Нет, там всё на много лучше
И управление далко не деревянное!
С прошлой части полно авто перешло, плюс некоторые можно сказать повторки с тюнингом.
У динамичной гоночной игры лок в 60fps?! Или у меня какой-то глюк?
Смотря на какой патформе ты играешь!
ее не где не купить так что пошли они нах ))) в стиме выйдет за 60 проц ее потом урвать можно
15 рублей в геймпасе через пару недель
уже качаю пробную версию
это 100проц должно быть лучше утягов в Хорайзоне
я просто охренел от того насколько там одинаково ощущаются утюги - что джип, что спорткар
и мир мертвейший
тут вроде как юбисофт, симуляция мира и графоний должны быть на уровне
на какой платформе играешь?
ubisoft connect на ноуте
а ты точно играл в хорайзен?
а как в россии удалось скачать?