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The Crew Motorfest 14.09.2023
6.6 82 оценки

Состоялся релиз гонки The Crew Motorfest на PC и консолях

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ltdx
Новости

Сегодня, 14 сентября, состоялся релиз финальной версии аркадного автосима The Crew Motorfest, по случаю Ubisoft и студия Ivory Tower на днях выкатили запускающий трейлер. Гонка доступна в версиях для PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S и Xbox One. При этом ранний доступ к игре был открыт с 11 сентября.

Кроме того, имеется пробная версия The Crew Motorfest, которую можно погонять на протяжении 5 часов. Она будет доступна до 17 сентября на всех платформах.

В новой игре представлено около 600 машин, что является рекордом для серии.

Ранее в сети появилось сравнение PC и консольных версий The Crew Motorfest.

4
15
Комментарии: 15
Ваш комментарий
ckott4

как же жаль, что есть терпилы, которые уже с удовольствием это хавают

3
Gradient_Zero

Аркадные полусимы в открытом мире с сотнями лицензионных авто выходят в год по пять штук?

2
Jarvis666

Ну что, такая же херня как и 2 часть? Управление как у кирпича?

2
UnproductiveTawny

Нет, там всё на много лучше

0
UnproductiveTawny

И управление далко не деревянное!

0
kotasha
В новой игре представлено около 600 машин, что является рекордом для серии.

С прошлой части полно авто перешло, плюс некоторые можно сказать повторки с тюнингом.

0
joe192

У динамичной гоночной игры лок в 60fps?! Или у меня какой-то глюк?

0
UnproductiveTawny

Смотря на какой патформе ты играешь!

0
Анна Кранцове

ее не где не купить так что пошли они нах ))) в стиме выйдет за 60 проц ее потом урвать можно

-1
kekeskrekes

15 рублей в геймпасе через пару недель

0
Adonisvillan

уже качаю пробную версию

это 100проц должно быть лучше утягов в Хорайзоне

я просто охренел от того насколько там одинаково ощущаются утюги - что джип, что спорткар

и мир мертвейший

тут вроде как юбисофт, симуляция мира и графоний должны быть на уровне

-10
Zubuzu

на какой платформе играешь?

0
Adonisvillan Zubuzu

ubisoft connect на ноуте

-3
Sprintin

а ты точно играл в хорайзен?

3
Zubuzu Adonisvillan

а как в россии удалось скачать?

0