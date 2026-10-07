Сюжет гоночного дополнения для The Crew Motorfest официально признали каноном Tomb Raider

Студия Crystal Dynamics официально утвердила сюжетную линию дополнения Tomb Raider Secrets of Ni'ihau для гоночной аркады The Crew Motorfest в качестве неотъемлемой части единой хронологии приключений Лары Крофт. Разработчики гонки из Ubisoft Ivory Tower подтвердили, что сценарий необычного автомобильного кроссовера создавался под прямым контролем правообладателей знаменитой приключенческой серии.

Сюжетный дизайнер Ubisoft Ivory Tower Гаэтан Буланже сообщил, что все диалоги и события экспедиции проходили строгую проверку у авторов оригинальной франшизы. Главным куратором совместной работы выступил нарративный директор всей серии Tomb Raider в Crystal Dynamics Джон Стэффорд, который лично вычитывал тексты и следил за соответствием каноническому образу персонажей.

Хронологически события дополнения разворачиваются в рамках объединенного таймлайна и помещены в промежуток между ожидаемыми номерными проектами Legacy of Atlantis и Catalyst. Новая история объединяет классические похождения британской аристократки с трилогией перезапуска, поэтому сценаристы получили разрешение внедрить прямые сюжетные отсылки к оригинальной игре 1996 года и тайной организации Сообщество рейдеров.

На текущий момент это официальный канон. Для меня эти события происходят после Legacy of Atlantis и где-то до Catalyst. Мы вписываемся в единый таймлайн, объединяющий все эпохи приключений героини, а абсолютно весь написанный материал проверяла команда Crystal Dynamics.

- Гаэтан Буланже, сюжетный дизайнер Ubisoft Ivory Tower

Сюжетным мостиком для появления древних тайн в автосимуляторе послужил давний компаньон героини Иона Майава, обладающий полинезийскими корнями. По сюжету исследователь курировал тайные раскопки древних захоронений на закрытом гавайском острове Ниихау и потерпел авиакатастрофу, после чего на сигнал бедствия откликнулся безымянный участник фестиваля на подготовленном внедорожнике.

Сама Лара Крофт лично на острове не появляется, так как разработчики автосимулятора решили не рисковать качеством трехмерных моделей людей на движке, изначально оптимизированном под транспортные средства. Вместо этого героиня направляет спасательную операцию дистанционно через разведывательный дрон и радиосвязь, а озвучила археолога британская актриса Аликс Уилтон Риган, ранее утвержденная на эту роль в новых проектах основной серии.