The Crew Motorfest планирует получить статус Steam Deck Verified 5 ноября

Ubisoft подтвердила, что The Crew Motorfest получит статус Steam Deck Verified с началом 8-го сезона 5 ноября.

В настоящее время Valve присваивает игре статус Steam Deck Unsupported, но этот рейтинг немного устарел. Игра уже работает, даже с установленным античитом BattleEye и, особенно, с предыдущим экспериментальным обновлением Proton, которое её ещё больше улучшило.

В блоге на сайте Ubisoft разработчики отметили:

Приготовьтесь присоединиться к Motorfest без каких-либо обязательств (или проводов), потому что The Crew Motorfest получит статус Steam Deck Verified 5 ноября!

Они не раскрывают подробностей о том, какие именно улучшения вносят. В следующем сезоне появится важная функция — Friend Pass. Она позволит любому обладателю полной копии игры приглашать до трёх друзей с пробной версией без каких-либо ограничений по времени.