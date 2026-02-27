The Crew Motorfest получила рекордную скидку 90% в Steam

The Crew Motorfest от Ubisoft сейчас продаётся в Steam с максимальной скидкой в 90%. Это самое выгодное предложение за всё время. Такая крупная скидка действует в рамках со стартовавшей распродажей в магазине Steam на все игры издателя Ubisoft.
The Crew Motorfest – это сетевая гоночная игра, действие которой происходит в открытом мире острова Оаху Гавайского архипелага. Вам предстоит побывать в самом настоящем рае для автолюбителей, где в вашем распоряжении окажутся сотни автомобилей. Гоняйте по извилистым горным дорогам, исследуйте пышные тропические леса, участвуйте в тематических мероприятиях и проверяйте свои гоночные навыки в уникальных испытаниях.
Особенно сейчас игры Юбиков покупать. Глядишь, скоро совсем закроются вместе со своим Ubisoft Connect и все игры будут недоступны.
Бро, 270 рублей, а ты так говоришь будто речь о покупке их акций на пол ляма.
Так я и не про базовую версию.
PS Реакцию, если что, не я поставил.
Так бери базовую, там только в машинах разница. Или ты будешь больше 100к часов в нее шпилить?
Накрутку просто с неё убрали )))
Это единственное что там сейчас продаётся за самую большую скидку. А ещё вроде Far Cry Primal. Всё остальное скидки меньше или такие же как, на последней распродаже.
Дивизия 90 обе можно две взять за 200Р сразу For Honor 95 Праймал Apex 90 нормальные скидки
на плати бандл дивизии не продают, пришлось брать по отдельности по 115р
Слишком "Ой, извините" скидка 😄
полез щас на ютуб смотреть тесты как эти гонки пойдут на моей 5060 mobile и с удивлением вспомнил что игра имеет лок на 60 фпс на пк, подумайте дважды готовы ли вы играть в таком мыле в движении, особенно при входе в многочисленные повороты и не будет ли вас тошнить после этого, позорники разрабы конечно, 60 фпс в 2026 году, кайф
Я с фреймгеном в предыдущую играл и норм, лок 60фпс больше не проблема.
1-2 тоже с локом были? я просто не в курсе
да
норм гонки по норм цене
Купил за 270р, ща посмотрим какая это крутая игра.
Самое забавное, что до скидки в стиме еще в этом году данная игра 2023 года стоила 70$)
Скока в рубликах? // Павел Пальянов
Никак руки не доходят до этой игры,как же её унизили,я помню покупал была скидка 85%,а сейчас 90%)Пора уже бесплатно отдавать)