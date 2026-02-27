The Crew Motorfest получила рекордную скидку 90% в Steam

The Crew Motorfest от Ubisoft сейчас продаётся в Steam с максимальной скидкой в 90%. Это самое выгодное предложение за всё время. Такая крупная скидка действует в рамках со стартовавшей распродажей в магазине Steam на все игры издателя Ubisoft.

The Crew Motorfest – это сетевая гоночная игра, действие которой происходит в открытом мире острова Оаху Гавайского архипелага. Вам предстоит побывать в самом настоящем рае для автолюбителей, где в вашем распоряжении окажутся сотни автомобилей. Гоняйте по извилистым горным дорогам, исследуйте пышные тропические леса, участвуйте в тематических мероприятиях и проверяйте свои гоночные навыки в уникальных испытаниях.