The Crew Motorfest 14.09.2023
Гонки, Автомобили, Открытый мир
6.9 277 оценок

The Crew Motorfest получила рекордную скидку 90% в Steam

Legend_of_the_Hero

The Crew Motorfest от Ubisoft сейчас продаётся в Steam с максимальной скидкой в 90%. Это самое выгодное предложение за всё время. Такая крупная скидка действует в рамках со стартовавшей распродажей в магазине Steam на все игры издателя Ubisoft.

The Crew Motorfest – это сетевая гоночная игра, действие которой происходит в открытом мире острова Оаху Гавайского архипелага. Вам предстоит побывать в самом настоящем рае для автолюбителей, где в вашем распоряжении окажутся сотни автомобилей. Гоняйте по извилистым горным дорогам, исследуйте пышные тропические леса, участвуйте в тематических мероприятиях и проверяйте свои гоночные навыки в уникальных испытаниях.

Комментарии:
KeDweller

Особенно сейчас игры Юбиков покупать. Глядишь, скоро совсем закроются вместе со своим Ubisoft Connect и все игры будут недоступны.

A8USER

Бро, 270 рублей, а ты так говоришь будто речь о покупке их акций на пол ляма.

KeDweller

Так я и не про базовую версию.

PS Реакцию, если что, не я поставил.

A8USER

Так бери базовую, там только в машинах разница. Или ты будешь больше 100к часов в нее шпилить?

askazanov

Накрутку просто с неё убрали )))

Legend_of_the_Hero

Это единственное что там сейчас продаётся за самую большую скидку. А ещё вроде Far Cry Primal. Всё остальное скидки меньше или такие же как, на последней распродаже.

Punisher1

Дивизия 90 обе можно две взять за 200Р сразу For Honor 95 Праймал Apex 90 нормальные скидки

QueasyRush

на плати бандл дивизии не продают, пришлось брать по отдельности по 115р

Grandshot

Слишком "Ой, извините" скидка 😄

QueasyRush

полез щас на ютуб смотреть тесты как эти гонки пойдут на моей 5060 mobile и с удивлением вспомнил что игра имеет лок на 60 фпс на пк, подумайте дважды готовы ли вы играть в таком мыле в движении, особенно при входе в многочисленные повороты и не будет ли вас тошнить после этого, позорники разрабы конечно, 60 фпс в 2026 году, кайф

A8USER

Я с фреймгеном в предыдущую играл и норм, лок 60фпс больше не проблема.

QueasyRush

1-2 тоже с локом были? я просто не в курсе

A8USER

да

PeakyUrias

норм гонки по норм цене

A8USER

Купил за 270р, ща посмотрим какая это крутая игра.

aptem4ka

Самое забавное, что до скидки в стиме еще в этом году данная игра 2023 года стоила 70$)

Пользователь ВКонтакте

Скока в рубликах? // Павел Пальянов

PuaJl4eJl

Никак руки не доходят до этой игры,как же её унизили,я помню покупал была скидка 85%,а сейчас 90%)Пора уже бесплатно отдавать)