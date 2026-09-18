The Crew Motorfest получит кроссовер с Tomb Raider: в игре появятся головоломки, новый остров и лебедка

Компания Ubisoft совместно со студией Crystal Dynamics анонсировала масштабный кроссовер между гоночной игрой The Crew Motorfest и франшизой Tomb Raider. Тематическое премиальное дополнение под названием «Tomb Raider: Secrets of Niʻihau» выйдет 7 октября 2026 года и станет главным событием 11-го сезона, который откроет четвертый год поддержки проекта.

В рамках нового плейлиста игровой процесс Motorfest отойдет от классических соревнований и сфокусируется на приключениях и исследованиях. Игрокам предстоит отправиться на новую локацию — ранее закрытый гавайский остров Ниихау, где им предстоит разгадывать головоломки и искать древние артефакты среди руин. Для преодоления препятствий и расчистки дорог в игру добавят новую механику — функциональную лебедку.

Помимо уникального геймплея, расширение привнесет тематический транспорт в стиле Лары Крофт и пять эксклюзивных автомобилей. Дополнение будет доступно владельцам абонемента Year 4 Pass, а также в качестве отдельного платного DLC на PC и консолях PlayStation и Xbox. При этом сам остров Ниихау отобразится на карте у всех пользователей, однако высадиться на него без покупки расширения не удастся.