The Crew Motorfest привлекла 10 млн игроков - на это понадобилось чуть менее трёх лет

The Crew Motorfest преодолела отметку в 10 миллионов игроков. Разработчики поблагодарили всех, кто помог игре достичь этого впечатляющего результата. По их словам, особенно приятно видеть, как сообщество продолжает расти месяц за месяцем.

С момента запуска, когда ежемесячная аудитория составляла около 1 миллиона активных игроков, игра значительно расширила свою базу поклонников, достигнув пика в 3 миллиона активных пользователей в месяц в мае прошлого года.

Авторы отметили, что именно любовь игроков к автомобилям, соревнованиям, исследованиям открытого мира, кастомизации и разнообразным аспектам автомобильной культуры вдохновляет команду на создание нового контента и свежих игровых впечатлений.

Разработчики пообещали поделиться новостями о будущем игры в ближайшее время и пожелали игрокам удачи на фестивале Motorfest.