The Crew Motorfest привлекла 10 млн игроков - на это понадобилось чуть менее трёх лет

The Crew Motorfest преодолела отметку в 10 миллионов игроков. Разработчики поблагодарили всех, кто помог игре достичь этого впечатляющего результата. По их словам, особенно приятно видеть, как сообщество продолжает расти месяц за месяцем.
С момента запуска, когда ежемесячная аудитория составляла около 1 миллиона активных игроков, игра значительно расширила свою базу поклонников, достигнув пика в 3 миллиона активных пользователей в месяц в мае прошлого года.
Авторы отметили, что именно любовь игроков к автомобилям, соревнованиям, исследованиям открытого мира, кастомизации и разнообразным аспектам автомобильной культуры вдохновляет команду на создание нового контента и свежих игровых впечатлений.
Разработчики пообещали поделиться новостями о будущем игры в ближайшее время и пожелали игрокам удачи на фестивале Motorfest.
Очень легко проверить в самой игре. Достаточно запустить первый плейлист и пройти первую гонку. После финиша игра покажет на каком вы месте среди всех игроков прошедших гонку. Сейчас не знаю сколько, но на момент покупки было около миллиона игроков. Покупал на релизе. Ещё возможно, что статистика отображает только пк- игроков. Надо бы проверить, но лень скачивать.