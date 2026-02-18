Трейлер The Crew Motorfest демонстрирует новый остров, который появится 4 марта

Представлен новый остров для The Crew Motorfest, и его трейлер — настоящее визуальное наслаждение. Уровень детализации и креативного великолепия просто поражает, а извилистые дороги, разнообразные поверхности и невероятно захватывающие пейзажи станут настоящим испытанием на вашем пути.

Это часть обновления 9-го сезона Playground Island, которое выйдет 4 марта и также включает в себя редактор трасс. Также вас ждут гонки NASCAR Circuit и, конечно же, новые автомобили. Новый остров, судя по всему, предлагает множество различных биомов: тропические леса сменяются горами, а также есть подводная смотровая галерея с акулой.

В целом, это выглядит как достойное дополнение к гоночному симулятору с открытым миром от Ubisoft, и очень своевременное, учитывая, что Forza Horizon 6 уже не за горами.

The Crew Motorfest доступна для PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и ПК.