Третий сезон The Crew Motorfest добавит 27 новых автомобилей и испытания трюков из фильмов

The Crew Motorfest вступает в свой третий сезон, который продлится до июня. За это время игроки будут принимать участие в «голливудских» мероприятиях и ездить на новых машинах.

Завтра утром начнется третий сезон игры, в котором студия Ivory Tower сосредоточится на кинематографическом зрелище. Мы испытаем это в первую очередь через свежий плейлист, состоящий из 9 глав, за прохождение которого мы получим новый автомобиль — Aston Martin DB5 1963 года выпуска, а также предлагающий 15 побочных заданий, 25 испытаний и дополнительную музыку.

Кроме того, в игру будет внесен ряд изменений качества жизни, а именно улучшения комфорта игры:

возможность избавления от ненужных деталей оптом (а не поштучно);

новые способы фильтрации и сортировки автомобилей в гараже, а также разделение на категории в вертикальном расположении меню;

больше фильтров на карте, показывающих действия, связанные с отдельными путями развития на основной сцене;

дополнительные настройки управления.

Конечно, Aston Martin DB5 — не единственный добавленный автомобиль. Кроме того, в игру будет добавлено более 20 новых транспортных средств, правда, они будут растянуты на четыре месяца — до июня. Вот список моделей, представленных сегодня (Ivory Tower обещает необъявленные сюрпризы в ближайшие месяцы).