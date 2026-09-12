Ubisoft анонсировала презентацию The Crew Showcase с планами на будущее The Crew Motorfest

Французский издатель Ubisoft объявил о проведении новой презентации The Crew Showcase, которая состоится 17 сентября 2026 года. В рамках трансляции разработчики обещают представить масштабное обновление и открыть «новую главу» в развитии гоночного симулятора The Crew Motorfest.

По заявлениям организаторов, зрителей ждет эксклюзивный взгляд на будущий контент, который «ждет игроков за горизонтом», однако никаких конкретных деталей программы мероприятия пока не раскрывается.

На данный момент фанатам франшизы остается лишь догадываться о готовящихся анонсах и ждать официальной трансляции. Ожидается, что на шоу Ubisoft подробно расскажет о планах по долгосрочной поддержке игры и представит ключевые нововведения для гоночной экосистемы проекта.