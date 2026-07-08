Ubisoft анонсировала версию The Crew Motorfest для Switch 2 - релиз 8 октября

Компания Ubisoft анонсировала выход игры The Crew Motorfest на Nintendo Switch 2, где она будет доступна в eShop и розничных магазинах в виде физического издания с ключом активации.

Запланированная на 8 октября, версия The Crew Motorfest для Nintendo Switch 2 позволит большему количеству игроков гонять по улицам Гавайев на различных автомобилях. В игре есть несколько плейлистов с тематическими кампаниями, каждая со своими испытаниями и наградами, так что вы сможете выбрать новый вызов в соответствии со своим стилем игры.

Легендарные автомобили, захватывающие события и атмосфера открытого мира Гавайев — вот лишь некоторые из главных особенностей, представленных Ubisoft для The Crew Motorfest.

The Crew Motorfest в настоящее время доступна для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One и ПК в Steam, Epic Games Store и Ubisoft Store. Она впервые вышла 14 сентября 2023 года.