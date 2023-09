Ubisoft назвала The Crew Motorfest лучшим запуском в истории франшизы ©

Сегодня компания Ubisoft объявила о мощном начале запуска The Crew Motorfest, совершенно новой гонки в открытом мире из франшизы The Crew. Игра имеет самый высокий рейтинг во франшизе, и первая неделя для франшизы была лучшей с точки зрения общего объема продаж, общих потребительских расходов и уровня внедрения сезонных абонементов.

The Crew Motorfest была положительно принята как критиками, так и игроками, выполнив обещание: потрясающие гавайские пейзажи и реалистичная графика, улучшенная управляемость автомобиля и ода автомобильной культуре через систему плейлистов. Сообщество Crew 2 уже воспользовалось новой функцией «Импорт коллекции»: более 42 миллионов автомобилей были импортированы из The Crew 2 на The Crew Motorfest.

«Мы в восторге от положительного отклика, который побил все рекорды франшизы, и хотим поблагодарить наше сообщество за невероятную поддержку», — сказал Ахмед Бухелифа, управляющий директор Ubisoft Ivory Tower. «Запуск — это только начало: мы запланировали регулярные обновления с новыми темами и возможностями, а также очень мощную поддержку после запуска с сочетанием бесплатного и платного контента на долгое время».

Игра доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One, а также на ПК с Windows в магазинах Epic Games Store и Ubisoft Store. Игроки также могут играть в Ultimate Edition игры по подписке Ubisoft+ на Xbox, Amazon Luna и ПК в Ubisoft Connect.