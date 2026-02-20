Ubisoft показала TrackForge - редактор трасс для The Crew Motorfest

Ubisoft готовит крупное обновление для The Crew Motorfest, которое станет настоящим подарком для фанатов гоночного симулятора. 5 марта стартует 9-й сезон игры, главным событием которого станет новый остров в архипелаге, посвящённый безумным развлечениям автомобильного луна-парка.

Однако настоящим прорывом станет редактор трасс TrackForge, над которым команда работала полтора года. Новая функция позволит игрокам создавать собственные трассы — от профессиональных гоночных маршрутов до самых невероятных и абсурдных конструкций. Созданные проекты можно будет публиковать и делиться ими с сообществом, расширяя возможности для творчества и соревнований.

TrackForge открывает игрокам полную свободу в проектировании, предлагая разнообразные инструменты для настройки рельефа, препятствий и эффектов. Это обещает сделать The Crew Motorfest ещё более масштабным и увлекательным, привлекая как любителей реалистичных гонок, так и тех, кто любит экспериментировать с безумными трюками и уникальными картами.