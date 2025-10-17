Ubisoft представила масштабные обновления для The Crew Motorfest

Компания Ubisoft в рамках презентации The Crew Showcase 2025 анонсировала контент третьего года поддержки для The Crew Motorfest

Третий год поддержки The Crew Motorfest начнется 5 ноября со стартом восьмого сезона. Он представит новый плейлист под названием Street Riders, который посвящен культуре уличных гонок. Игроков ждут гонки без заданных маршрутов и новая система ставок, позволяющая увеличить награды. Также в этом сезоне появится плейлист, созданный в сотрудничестве с BMW и посвященный наследию марки. Он добавит в игру эксклюзивный автомобиль BMW M2 CS.

Одним из ключевых нововведений для кастомизации станет возможность детальной настройки подвески и положения колес, известная как Stance, о которой давно просило сообщество. Кроме того, появятся новые лицензированные диски и расширенные варианты их окраски.

Самые крупные нововведения запланированы на девятый сезон, который начнется в марте 2026 года. В игре появится официальная коллаборация с гоночной серией NASCAR. Кроме того, будет добавлен мощный редактор трасс Trackforge, который в студии Ivory Tower называют самой большой функцией, когда-либо разработанной для франшизы.

Вместе с редактором в игре появится новый огромный остров-площадка, созданный специально для трюков и демонстрации водительского мастерства. Еще одним необычным дополнением станет новый класс транспортных средств — радиоуправляемые машинки, которые позволят исследовать мир игры с совершенно новой перспективы. Они получат собственную физику и управляемость.

Весь основной контент, включая плейлисты и новые острова, будет доступен бесплатно для всех игроков. Также будет предложен опциональный пропуск Year 3 Pass, который предоставит доступ к 21 дополнительному автомобилю.