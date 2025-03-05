Ubisoft раскрыла подробности 6-го сезона The Crew Motorfest: гонки, экстрим и Red Bull

Ubisoft анонсировала 6-й сезон The Crew Motorfest, который выйдет сегодня, 5 марта, и привнесет сотрудничество с Red Bull. В игре появятся новые культовые автомобили, два плейлиста и подкаст с участием звезд Red Bull.

Главным нововведением станет Motorfest x Red Bull Playground – огромная арена с экстремальными испытаниями. Также игроков ждут две новые гонки:

Red Bull Speed Clash (5 марта) – соревнования между разными категориями транспорта, от болидов до самолетов. Награда – Ferrari 488 GT3 AF Corse (2016).

Red Bull Wild Ride (7 мая) – гонка по бездорожью на Red Bull RB18 в режиме «Список действий».

В сезоне появится 17 новых машин, включая Ford Puma Hybrid Rally 1 (2022), BMW M4 Drift Brothers (2024) и MINI John Cooper Works GP (2020). Улучшена физика автомобилей, переработаны PvP-соревнования, а также отключен трафик в гонках Summit Contest.

Наконец, в игру добавят Motorfest: The Podcast, где Бекки Эванс и гонщики Red Bull расскажут о мире автоспорта.