Участники закрытого бета-теста The Crew Motorfest на ПК утверждают, что игра неиграбельна ©

С сегодняшнего дня, когда начинается закрытое бета-тестирование The Crew Motorfest, игроки на ПК отмечают свое недовольство низкой производительностью игры. Игроки обращаются в социальные сети, ссылаясь на низкую скорость независимо от разрешения игры, а также на ряд других проблем.

На Reddit в The Crew 2 один игрок сказал: «Она неиграбельна». Игрок на ПК углубился в подробности в своем посте, спросив: «Какое-нибудь решение для блокировки 20 кадров в секунду? Я получаю 12-22 FPS с RTX 4070TI, I7 13700K, оперативной памятью DDR5 32 ГБ и твердотельным накопителем 990 PRO с разрешением 1920×1080. Независимо от графики или разрешения, игра вообще не использует мое оборудование. Игра работает с загрузкой примерно 10-20% как процессора, так и графического процессора».

Похоже, это проблема, затрагивающая нескольких игроков на ПК, когда один пользователь сообщает о повторяющихся сбоях при загрузке игры. Другие, казалось, почувствовали облегчение, что проблема была не только в их оборудовании, поскольку один игрок сказал: «Я рад, что это не только у меня. Я бы предположил, что это проблема с их стороны, и над ней работают?»

Другой игрок поделился недовольством, сказав: «У меня та же проблема. Я запускаю игру на всех низких настройках для примера, и получаю 45 кадров в секунду, и с течением времени игра становится все медленнее и медленнее, вплоть до 7 кадров в секунду».

Игроки в Твиттере также обращались к Ubisoft с просьбой исправить проблемы с производительностью для игроков на ПК. Один игрок сказал: «Решите проблему с частотой кадров на ПК, буквально невозможно играть». Следует отметить, что эта версия игры все еще находится в стадии бета-тестирования, поэтому, возможно, эта проблема может быть исправлена до или после завершения бета-тестирования. Тем не менее, низкая производительность не сулит ничего хорошего многим поклонникам Motorfest на ПК.