В ноябре в 5-м сезоне The Crew Motorfest появится новый остров Мауи

Ubisoft представила новый контент, который будет представлен на The Crew Motorfest в рамках второго сезона игры, который стартует в ноябре. В трейлере представлен новый гавайский остров Мауи, а также новые транспортные средства и плейлисты.

На автофестивале Crew Motorfest будет показано, что остров Мауи имеет площадь более 100 квадратных километров, которые можно исследовать и проехать в гонке. Игроки смогут проехать по Кахулуи, национальному парку Халеакала и священным водоемам ущелья Охео.

В рамках пятого сезона игры все участники The Crew Motorfest смогут бесплатно исследовать остров Мауи и участвовать в гонках. Остров также служит одним из мест проведения игры Chase Squad, в которой игроки присоединяются к элитным командам гонщиков и соревнуются с ними.

The Crew Motorfest доступен на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Ранее в этом году версия для ПК также появилась в Steam, а не только в Ubisoft Connect и Epic Games Store.