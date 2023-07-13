В сеть просочились 50 достижений из гоночной игры The Crew Motorfest

До выхода новой игры The Crew Motorfest от Ubisoft Entertainment остается еще несколько месяцев, и разработчики еще не раскрыли все секреты гоночной игры. Недавняя утечка, благодаря которой в открытый доступ попали все достижения новинки, приоткрыла завесу таинственности. Как минимум, теперь стало известно, что в The Crew Motorfest будет доступно целых 50 трофеев для разблокирования.
В базе данных Microsoft Store энтузиастам удалось обнаружить детальное описание достижений в The Crew Motorfest. Как сообщается, они были загружены совсем недавно самими разработчиками и уже вряд ли будут скорректированы или сильно изменены. Всего в игре будет 50 достижений на общую сумму 1000 G. Около 16 трофеев являются секретными и связаны с важными событиями в игре, другие же связаны с коллекционированием или прохождением особых испытаний.
Вот несколько известных достижений в The Crew Motorfest:
- Большая лига — Завершите 15 событий Motorfest.
- Хедлайнер главной сцены — Завершите все три графика на главной сцене Motorfest.
- Машины, байки, аттракционы и хорошее настроение — Завершить 6 плейлистов.
- Сядьте за руль — Выиграйте 5 пользовательских событий.
- Страсть проекта — Потратить 1 миллион долларов
- Редуктор против коллектора — Овладейте 30 транспортными средствами
- Построен по-другому — Владеть транспортным средством в 10 различных категориях транспортных средств
- Фаворит фанатов — Достичь максимального уровня на одном транспортном средстве
- Аллея славы — Станьте легендой Motorfest в первый раз
В The Crew Motorfest у вас будет более 600 автомобилей, чтобы исследовать экзотический остров Оаху на Гавайях и стать легендой гонок. В одиночку или с другими игроками через онлайн вы сможете проверить свои навыки в скоростных уличных гонках. Релиз игры состоится 14 сентября 2023 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series X|S и Xbox One.
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Интересно, она будет в духе Test Drive Unlimited? Первая часть была весьма годной...
Спасибо, но зная физуху крю, я лучше в форзу новую погоняю