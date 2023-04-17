В сеть слили первый геймплей The Crew: Motorfest

В начале этого года французская студия Ubisoft объявила о продолжении своей фирменной гоночной серии игр в виде The Crew: Motorfest. Новая часть обещает отправить игроков на красочные острова и представить разнообразные открытый мир. И пока многие фанаты франшизы находятся в ожидании релиза The Crew: Motorfest, уже сейчас можно оценить первый геймплей игры. В сеть слили несколько минут игрового процесса будущей новинки.
Слитый геймплей The Crew: Motorfest из-за низкого качества ролика не позволяет в полной мере оценить возможности новой части. Тем не менее через новую утечку можно уже сейчас оценить основные моменты игры, которые касаются скоростных заездов по ночному городу.
Вместе с роликом в открытый доступ также попало несколько новых скриншотов, на одной из которых было замечено управление мотоциклом.
Напомним, прошлая утечка раскрыла богатый ассортимент транспорта в игре.
Релиз The Crew: Motorfest запланирован на 2023 год для ПК и консолей.
Бул щет гейм
Опа, опять парень с телефоном за работой. Молодец парень, работает старательно.
В сентябре 22г слил фотки Аватара, теперь вот уже видос от The Crew.
Зачем вот такое сливать? Имхо, исключительно обратный эффект. По видосу типичная гонка, которая ничего нового не показывает. Ну ок на скрине мотик замечен, а еще куча зачем-то текста поверх картинки.
зачем сливать если тебе не нравится? сливать другим, не предвзятым к качеству видео и фото, ждунам, которые теперь увидели хотя бы что им ждать