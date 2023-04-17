В сеть слили первый геймплей The Crew: Motorfest ©

В начале этого года французская студия Ubisoft объявила о продолжении своей фирменной гоночной серии игр в виде The Crew: Motorfest. Новая часть обещает отправить игроков на красочные острова и представить разнообразные открытый мир. И пока многие фанаты франшизы находятся в ожидании релиза The Crew: Motorfest, уже сейчас можно оценить первый геймплей игры. В сеть слили несколько минут игрового процесса будущей новинки.

Слитый геймплей The Crew: Motorfest из-за низкого качества ролика не позволяет в полной мере оценить возможности новой части. Тем не менее через новую утечку можно уже сейчас оценить основные моменты игры, которые касаются скоростных заездов по ночному городу.

Вместе с роликом в открытый доступ также попало несколько новых скриншотов, на одной из которых было замечено управление мотоциклом.

Напомним, прошлая утечка раскрыла богатый ассортимент транспорта в игре.

Релиз The Crew: Motorfest запланирован на 2023 год для ПК и консолей.