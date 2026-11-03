В The Crew Motorfest добавят кастомный суперкар Ivory Tower Ogmios Radiant Edition

Автопарк гоночной игры The Crew Motorfest 4 ноября пополнится специальной модификацией Ivory Tower Ogmios Radiant Edition. Ключевой особенностью новинки стал строгий дизайн, сочетающий глубокий черный цвет кузова и яркие неоновые элементы.

Визуальный стиль автомобиля построен на высоком контрасте: по темной графике пущены золотисто-желтые светящиеся паттерны. Геометрические линии подчеркивают форму капота, боковые панели, силуэт крыши и колесные диски. На дверях суперкара также размещена крупная фирменная надпись «Ogmios».

В официальном анонсирующем тизере разработчики продемонстрировали машину в условиях ночной промышленной зоны. Такое окружение призвано подчеркнуть работу люминесцентных элементов, которые делают кастом максимально заметным во время ночных заездов по игровому острову.