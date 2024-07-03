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The Crew Motorfest 14.09.2023
Гонки, Автомобили, Открытый мир
6.4 167 оценок

В The Crew Motorfest стартовал 4-й сезон с новыми режимами и автомобилями

monk70
Новости

Сегодня стартовал четвертый сезон The Crew Motorfest, который сопровождается рядом новинок. Включен плейлист «Donk vs. Lowrider», в котором игроки знакомятся с особенностями двух автомобильных культур, а также игроков ждут новые автомобили. Также были объявлены бесплатные выходные.

В различных мастер-классах и соревнованиях для них постепенно конструируют идеальный донк или лоурайдер, оснащенный большими колесами с одной стороны и гидравлической подвеской с другой.

Еще одной частью нового сезона The Crew Motorfest являются дополнительные игровые возможности, в том числе «Танец на машинах». Это ритмичный игровой режим, в котором используются уникальные способности лоурайдеров. «Street Versus», с другой стороны, описывается как режим, ориентированный на производительность, в котором автомобили-донки соревнуются друг с другом на дрэг-стрипе.

После завершения плейлиста Donk vs. Lowrider игроки получат возможность разблокировать четыре новых автомобиля. К ним относятся:

  • Buick GNX El Sereno Lowrider Edition (Street T1)
  • Buick GNX West Side Lowrider Edition (Street T1)
  • Chevrolet Caprice Weasel D. Customs Donk Edition (Street T1)
  • HOONIGAN Chevrolet Caprice Donk (Street Т1)

Чтобы отпраздновать последнее обновление первого года The Crew Motorfest, проводятся бесплатные выходные. Они пройдут с 4 по 8 июля на PlayStation (PS5, PS4) и ПК (Ubisoft Connect, Epic Games Store) и с 11 по 15 июля на Xbox (One и Series).

В течение этих бесплатных выходных у игроков снова будет возможность продлить свое игровое время, если они уже израсходовали свои пять часов бесплатной пробной версии или участвовали в других бесплатных этапах.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
kotasha

Не нафиг ваши сезоны со сроком годности, игры забирают когда вздуматься, и не дать 1 части игре оффлайн патч чисто плевок в лицо всем фанатам игры, при том что все крю стоят как AAA.

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U1traMagnum

Согласен , ты покупаешь игру не только чтобы в нее играть но и зайти через пару лет по ностальгировать , форза 4 еще жива а если даже отрубят онлайн то можно поиграть в оффлайн режим. А тут иди ка ты на три буквы мы у тебя игру отберем, тогда какой смысл брать иную игру если ее отберут)

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kotasha U1traMagnum

Есть адепты которые защищают, мол зачем им старьё отберут так отберут по боку, такие игры обязаны быть условно бесплатными раз на то пошло, потеряешь только время, ну а донатить или нет уже твой выбор, а тут игра платная так ещё и с донатом.

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