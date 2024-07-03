В The Crew Motorfest стартовал 4-й сезон с новыми режимами и автомобилями

Сегодня стартовал четвертый сезон The Crew Motorfest, который сопровождается рядом новинок. Включен плейлист «Donk vs. Lowrider», в котором игроки знакомятся с особенностями двух автомобильных культур, а также игроков ждут новые автомобили. Также были объявлены бесплатные выходные.

В различных мастер-классах и соревнованиях для них постепенно конструируют идеальный донк или лоурайдер, оснащенный большими колесами с одной стороны и гидравлической подвеской с другой.

Еще одной частью нового сезона The Crew Motorfest являются дополнительные игровые возможности, в том числе «Танец на машинах». Это ритмичный игровой режим, в котором используются уникальные способности лоурайдеров. «Street Versus», с другой стороны, описывается как режим, ориентированный на производительность, в котором автомобили-донки соревнуются друг с другом на дрэг-стрипе.

После завершения плейлиста Donk vs. Lowrider игроки получат возможность разблокировать четыре новых автомобиля. К ним относятся:

Buick GNX El Sereno Lowrider Edition (Street T1)

Buick GNX West Side Lowrider Edition (Street T1)

Chevrolet Caprice Weasel D. Customs Donk Edition (Street T1)

HOONIGAN Chevrolet Caprice Donk (Street Т1)

Чтобы отпраздновать последнее обновление первого года The Crew Motorfest, проводятся бесплатные выходные. Они пройдут с 4 по 8 июля на PlayStation (PS5, PS4) и ПК (Ubisoft Connect, Epic Games Store) и с 11 по 15 июля на Xbox (One и Series).

В течение этих бесплатных выходных у игроков снова будет возможность продлить свое игровое время, если они уже израсходовали свои пять часов бесплатной пробной версии или участвовали в других бесплатных этапах.