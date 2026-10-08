Версия The Crew Motorfest для Switch 2 получит стабильные 30 FPS и все будущие обновления

Издательство Ubisoft завершило подготовку гоночного симулятора The Crew Motorfest к релизу на Nintendo Switch 2. Запуск проекта состоится уже сегодня, 8 октября 2026 года, и на фоне этого события разработчики наконец-то подробно раскрыли технические детали того, как именно масштабный автофестиваль будет работать в портативном формате. Авторы уделили особое внимание оптимизации игрового движка, чтобы перенести огромный открытый мир Оаху без графических компромиссов.

В интервью порталу P-Nintendo техническая команда проекта официально подтвердила, что игра ориентирована на разрешение 1080p. Разработчики отдельно отметили, что для динамичных гонок критически важна плавность изображения.

«Обеспечение стабильной частоты кадров в 30 FPS без просадок было для нас железным, не подлежащим обсуждению условием. Мы оптимизировали каждый элемент окружения, чтобы игроки получили безупречный и плавный геймплей в любых дорожных условиях», — подчеркнули создатели порта.

Помимо технических спецификаций, авторы поспешили успокоить игровое сообщество и заверить будущих владельцев версии для консоли Nintendo, что они получат полноценную долгосрочную поддержку проекта.

«Этот релиз будет развиваться наравне с остальными платформами. Мы не планируем урезать контент: абсолютно все последующие сезоны, крупные патчи и контентные обновления будут выходить на новой платформе одновременно с ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S», — заявили в студии.