Видео The Crew Motorfest оживляет историю франшизы, рожденную от наследия Test Drive Unlimited ©

Сегодня Ubisoft выпустила новое видео о The Crew Motorfest, и помимо того, что показывает много игрового процесса, оно предлагает интересный взгляд на историю франшизы. Не все знают, что история серии восходит к Test Drive Unlimited, поскольку ее разработчик Ubisoft Ivory Tower был основан директором TDU Стефаном Белеем и продюсером Ахмедом Бухелифой вместе с Эммануэлем Уалидом, который также работал в Eden Games.

Затем мы слышим, как разработчики заново переживают историю франшизы от оригинальной The Crew, выпущенной в 2014 году, до ее второй версии, в которую по-прежнему играют один миллион уникальных пользователей каждую неделю спустя пять лет после ее выпуска.

Последняя часть видео переходит к Motorfest, поскольку разработчики объясняют, как серия эволюционировала до последней части.

The Crew Motorfest выйдет 14 сентября 2023 года для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и ПК.