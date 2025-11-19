Xbox Game Pass пополнится The Crew Motorfest, Banishers и Marvel Cosmic Invasion и другими играми

Подписчики Xbox Game Pass на ПК и консолях получат целый ряд новинок до начала декабря. Microsoft анонсировала список игр, которые станут доступны в ближайшие недели, включая свежие релизы и давно ожидаемые проекты.

С 19 ноября в каталоге появятся Moonlighter 2: The Endless Vault (ПК), Kulebra and the Souls of Limbo (ПК, консоли) и Revenge of the Savage Planet (ПК, консоли). 20 ноября в Game Pass добавят Monsters are Coming! Rock & Road (ПК) и долгожданный гоночный блокбастер The Crew Motorfest (ПК, консоли).

Дальше пользователи смогут опробовать Banishers: Ghosts of New Eden (ПК, консоли) и Kill It With Fire! 2 (ПК, консоли) с 25 ноября, а с 1 декабря будет доступен Marvel Cosmic Invasion. Завершит серию обновлений Lost Records: Bloom & Rage 2 декабря.

Некоторые проекты покинут каталог 30 ноября: это Barbie Project Friendship, Lords of the Fallen, Octopath Traveler и её продолжение, а также SteamWorld Build.

Кроме того, 20 ноября в 21:00 МСК Microsoft проведёт игровую презентацию, посвящённую новинкам партнёров Xbox.