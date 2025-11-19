Xbox Game Pass пополнится The Crew Motorfest, Banishers и Marvel Cosmic Invasion и другими играми

Подписчики Xbox Game Pass на ПК и консолях получат целый ряд новинок до начала декабря. Microsoft анонсировала список игр, которые станут доступны в ближайшие недели, включая свежие релизы и давно ожидаемые проекты.
С 19 ноября в каталоге появятся Moonlighter 2: The Endless Vault (ПК), Kulebra and the Souls of Limbo (ПК, консоли) и Revenge of the Savage Planet (ПК, консоли). 20 ноября в Game Pass добавят Monsters are Coming! Rock & Road (ПК) и долгожданный гоночный блокбастер The Crew Motorfest (ПК, консоли).
Дальше пользователи смогут опробовать Banishers: Ghosts of New Eden (ПК, консоли) и Kill It With Fire! 2 (ПК, консоли) с 25 ноября, а с 1 декабря будет доступен Marvel Cosmic Invasion. Завершит серию обновлений Lost Records: Bloom & Rage 2 декабря.
Некоторые проекты покинут каталог 30 ноября: это Barbie Project Friendship, Lords of the Fallen, Octopath Traveler и её продолжение, а также SteamWorld Build.
Кроме того, 20 ноября в 21:00 МСК Microsoft проведёт игровую презентацию, посвящённую новинкам партнёров Xbox.
я как раз хотел брать банишерс на чёрную пятницу по скидке, а теперь и не надо, если что на боксе есть пробник, можете скачать заранее 56 гигов, на старте игра не понравилась, примитивная боёвка и убогая графика, хоть это и пятый анрил, только не понятно в каком месте, но недавно вот опять попробовал и разыгрался, на авито диски почему то дешёвые с ней и их много - 2000р
Да это очень посредственная игра , проходил ее на релизе, по подписке конечно можно пройти, но покупать такое не рекомендую
тоже подумал вчера когда узнал что будет в пасе что господь уберёг мои деньги
Банишерс. Норм кинцо. Рекомендуется к прохождению.
Сжв-парaша.
Ну за такое надо цену поднять на подписку
Забавно.
Еда, бензин, коммуналка, жильё, мобильная связь и т.д. - дорожает всё, но Game Pass Ultimate почему-то не должен, хотя в него сейчас добавляют значительно больше, чем раньше.
У Playstation Plus Premium нет в подписке релизов первого дня, Call of Duty, EA Play и Fortnite Crew.
На 2026-й год запланированы Forza Horizon 6, Gears of War E-Day, Fable и Halo Campaign Evolved, плюс неанонсированные игры, а я напомню, что в следующем году добавят минимум 75 релизов.
Game Pass Ultimate в РФ стоит 6900р за 12 месяцев. Нас это подорожание никак не затронуло. Но как всегда найдутся обиженки, которые обязательно пожалуются.
так всё что ты перечислил дорожает в рф, а подписка на западе
С чего ты взял, что в США не дорожает абсолютно всё вышеперечисленное?