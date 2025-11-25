Авторы фанатской The Crew Unlimited исправили досадную ошибку, которая могла снова отключить сервера игры

Команда энтузиастов, занимающаяся поддержкой The Crew Unlimited — возрожденной версии гоночного симулятора, сервера которого были отключены компанией Ubisoft, — выпустила критически важное обновление. Разработчикам удалось устранить необычный баг, который грозил сделать игру полностью неработоспособной.

Вскоре после сентябрьского запуска проекта авторы обнаружили ошибку, получившую ироничное название «Y29K» (отсылка к знаменитой «Проблеме 2000 года» на ПК). Выяснилось, что если системная дата на компьютере пользователя установлена на период после июня 2029 года, клиент игры перестает функционировать.

Как пояснил представитель команды под ником whammy4, проблема кроется в коде самой игры, оставшемся от оригинальных разработчиков. Предположительно, сбой связан с календарной системой событий Summit (добавленной в DLC Wild Run) или механикой ежедневных заданий.

Поскольку у энтузиастов нет прямого доступа к исходному коду клиента для полноценного исправления, они внедрили специальный обходной путь на стороне своего сервера. Это «не идеальное, но рабочее» решение гарантирует, что The Crew продолжит работать и в следующем десятилетии. Помимо этого, патч исправил логику распределения наград и баг, из-за которого полицейские машины ошибочно классифицировались как гражданские.