Французская организация подала в суд на Ubisoft из-за закрытия серверов The Crew

Французская потребительская организация UFC-Que Choisir подала иск против Ubisoft после окончательного закрытия серверов гоночной игры The Crew. По мнению активистов, решение компании фактически лишило игроков доступа к продукту, за который они заплатили.

Ubisoft убрала игру из цифровых магазинов в декабре 2023 года, а 31 марта 2024 года отключила серверы проекта. Поскольку The Crew требовала постоянного подключения к интернету, после этого игра стала полностью недоступной для всех владельцев.

Организация утверждает, что компания вводила покупателей в заблуждение относительно долговечности приобретённого продукта. Кроме того, в иске говорится о возможном использовании несправедливых условий пользовательского соглашения, которые фактически лишают игроков права владения купленной игрой.

Ситуация вызвала широкий резонанс в игровом сообществе, особенно после того, как Ubisoft начала отзывать лицензии у пользователей без возврата средств. В компании ранее заявляли, что покупатели приобретали лишь ограниченный доступ к сервису, а не полное право собственности на игру.

Иск также поддерживает европейская инициатива Stop Killing Games, возникшая после закрытия The Crew. Кампания призывает изменить правила цифровых продаж игр и уже собрала более 1,3 миллиона подписей, что обязывает Европейскую комиссию рассмотреть вопрос на официальном уровне. Решение регулятора ожидается до конца июля.