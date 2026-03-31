Французская организация подала в суд на Ubisoft из-за закрытия серверов The Crew

Французская потребительская организация UFC-Que Choisir подала иск против Ubisoft после окончательного закрытия серверов гоночной игры The Crew. По мнению активистов, решение компании фактически лишило игроков доступа к продукту, за который они заплатили.
Ubisoft убрала игру из цифровых магазинов в декабре 2023 года, а 31 марта 2024 года отключила серверы проекта. Поскольку The Crew требовала постоянного подключения к интернету, после этого игра стала полностью недоступной для всех владельцев.
Организация утверждает, что компания вводила покупателей в заблуждение относительно долговечности приобретённого продукта. Кроме того, в иске говорится о возможном использовании несправедливых условий пользовательского соглашения, которые фактически лишают игроков права владения купленной игрой.
Ситуация вызвала широкий резонанс в игровом сообществе, особенно после того, как Ubisoft начала отзывать лицензии у пользователей без возврата средств. В компании ранее заявляли, что покупатели приобретали лишь ограниченный доступ к сервису, а не полное право собственности на игру.
Иск также поддерживает европейская инициатива Stop Killing Games, возникшая после закрытия The Crew. Кампания призывает изменить правила цифровых продаж игр и уже собрала более 1,3 миллиона подписей, что обязывает Европейскую комиссию рассмотреть вопрос на официальном уровне. Решение регулятора ожидается до конца июля.
нада подавать в суд на все проекты с постоянным онлайном отключенные за последние 20-30 лет тогда. в том числе и на фри ту плау игры
А эта организация готова в случае возвращения работы серверов оплатить их работу из своего кошелька?
ну так нынче жадность и деньги правят миром, раньше почти в любой игре, где есть онлайн, было 3 режима - LAN, игра на частных серверах и игра на официальных серверах и многие старые игры, где есть эти режимы, живы до сих пор в том или другом виде. Что мешает делать такие режимы в новых играх? жадность и деньги, или можно подумать раньше разрабы были в десятки и сотни раз богаче, чем сейчас?
А всего то нужно было сделать оффлайн патч, меня нагрели на 3 копии игры спс пи французам, если энтузиасты смогли то крупная студия вообще как два пальца об асфальт, 2 часть и новую часть потом должны перевести, то почему нельзя это сделать с 1 часть не понятно, особенно смешно что у меня по сути игра в соло пройдена, ну а патч от энтузиастов мне не поставь как отобрали ультимейт версию в юплей, да всё не то что сами разрабы делали бы.
Одним словом ВОРЫ ждём когда посадят на бытылку.