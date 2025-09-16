"Они сделали то, что не захотела Ubisoft" - игроки в восторге от The Crew Unlimited

Вчера состоялся релиз первой публичной версии The Crew Unlimited - бесплатного эмулятора сервера, который восстанавливает работоспособность The Crew от компании Ubisoft, позволяя игрокам вновь наслаждаться одиночным режимом игры.
Пользователи остались в восторге от проекта: игроки считают, что создатели сервера проделали отличную работу, которую должна была сделать сама Ubisoft после того как решила закрыть сервера игры:
Это должна была сделать сама Ubisoft.
Но ведь Ubisoft сказала, что это невозможно?!
Позор, что это делают энтузиасты, а не сам издатель.
Игроки говорят, что нечто подобного они и хотят добиться с помощью инициативы Stop Killing Games - заставить издателей выпускать патчи с предоставлением доступа к одиночному режиму закрытых онлайн-игр. Однако Ubisoft и другие издатели вместо этого пока что предпочли сделать вид, будто игроки требуют от них вечно поддерживать свои онлайн-игры.
После того, как в этом году вышли эмуляторы сервера для всех современных Call of Duty и The Crew, что ранее считалось практически невозможным, пользователи надеются, что моддеры продолжат и дальше радовать игроков спасёнными играми, и выпустят эмуляторы сервера для Tom Clancy's The Division, Need For Speed 2015 года и ряда других проектов.
Наверно этих три протекших комментатора, это все игроки, которые и будут играть The Crew Unlimited.
Молодцы ребята. Актуальную версию лаунчера можно скачать на их сайте:
https://thecrewunlimited.com/download/
Где искать игру сами догадаетесь. 😉
Буду раздавать пока смогу.
ну стим версия тоже пойдет?
Если бы в неё активно играли, то Ubisoft не закрыли серверы.
Я не смог в неё поиграть в 21 году , требовал ключ их дегенератский магазин, которого нигде нет. Причем не я один с такой проблемой оказался.
И что? Вас таких миллионы или несколько человек, которые за 4 года не забили на игру?
Юбисофт ублюдки
Я наконец-то спустя 4 года после покупки игры в Стиме смог её запустить и поиграть, Юбиконнект требовал ключ для игры которого нет в природе и техподдержка ничем помочь не смогла, причем что не я один с такой проблемой оказался. Гейсофт позорище!
Из-за этого игру и не купил. Получил бесплатную копию в Юплее на 30-летие компании, решил потом на распродаже купить в Стиме из-за дополнения с полицией. Хорошо что не купил - почитал отзывы, там тоже про ключи писали.
2022 г.
Я тоже бесплатную получал , но с ней чёт тоже траблы были , вроде только англ язык в ней работал , а с русификатором игра при запуске вылетала.
А что вы хотели от конторы цветных дикобразов, которые говорят, что игры игрокам не принадлежат? // Илья Афанасьев
Со вчерашнего дня наблюдаю восторженные комментарии во многих зеленых магазинах и не только по поводу этого эмулятора сервера. Аж самому захотелось погонять, хотя с стиме 2 и 3-я есть. Вообще это конечно стрёмно как Ubisoft превратилась в Убейсофт с годами и творит такую дичь, что аж сообщество в интернете сами всё за них доделывают и исправляют.
Скоро будем сами себе игры разрабатывать. Но, платить издателям, ибо прав на франчайз у нас не будет по юридическим причинам.
А чего ты хотел, от компании, которая балуется пердежами в лицо, в прямом смысле?
Ну и кто ещё скажет, что у крупных кампаний, есть хорошие идеи? Ни элгэбэтэ, ни защита, ни прочие решения, никак не повышают продажи а только ухудшают. Конкретно юбики видно в очередной раз, перекумарились веселящими газами из заднего прохода.
продолжат и дальше радовать игроков спасёнными играми, и выпустят эмуляторы сервера для Tom Clancy's The Division, Need For Speed ! Tom Clancy's The Division первая до сих пор работает там тысячи игроков играют)) сам три дня назад по тёмной зоне бегал)))или я не понимаю что они делать планируют))