The Crew 02.12.2014
Экшен, Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.4 3 010 оценок

"Они сделали то, что не захотела Ubisoft" - игроки в восторге от The Crew Unlimited

AceTheKing AceTheKing

Вчера состоялся релиз первой публичной версии The Crew Unlimited - бесплатного эмулятора сервера, который восстанавливает работоспособность The Crew от компании Ubisoft, позволяя игрокам вновь наслаждаться одиночным режимом игры.

The Crew Unlimited возрождает The Crew на ПК - бесплатная загрузка уже доступна

Пользователи остались в восторге от проекта: игроки считают, что создатели сервера проделали отличную работу, которую должна была сделать сама Ubisoft после того как решила закрыть сервера игры:

Это должна была сделать сама Ubisoft.
Но ведь Ubisoft сказала, что это невозможно?!
Позор, что это делают энтузиасты, а не сам издатель.

Игроки говорят, что нечто подобного они и хотят добиться с помощью инициативы Stop Killing Games - заставить издателей выпускать патчи с предоставлением доступа к одиночному режиму закрытых онлайн-игр. Однако Ubisoft и другие издатели вместо этого пока что предпочли сделать вид, будто игроки требуют от них вечно поддерживать свои онлайн-игры.

После того, как в этом году вышли эмуляторы сервера для всех современных Call of Duty и The Crew, что ранее считалось практически невозможным, пользователи надеются, что моддеры продолжат и дальше радовать игроков спасёнными играми, и выпустят эмуляторы сервера для Tom Clancy's The Division, Need For Speed 2015 года и ряда других проектов.

Комментарии:  21
Yoshemitsu

Наверно этих три протекших комментатора, это все игроки, которые и будут играть The Crew Unlimited.

19
SonyK_2

Молодцы ребята. Актуальную версию лаунчера можно скачать на их сайте:

https://thecrewunlimited.com/download/

Где искать игру сами догадаетесь. 😉

Спойлер

Буду раздавать пока смогу.

16
I Hate Nigg3rs

ну стим версия тоже пойдет?

ZAUSA

Если бы в неё активно играли, то Ubisoft не закрыли серверы.

11
ZombieMan1

Я не смог в неё поиграть в 21 году , требовал ключ их дегенератский магазин, которого нигде нет. Причем не я один с такой проблемой оказался.

6
ZAUSA ZombieMan1

И что? Вас таких миллионы или несколько человек, которые за 4 года не забили на игру?

8
Петюша Петюшенька
5
211186

Юбисофт ублюдки

8
ZombieMan1

Я наконец-то спустя 4 года после покупки игры в Стиме смог её запустить и поиграть, Юбиконнект требовал ключ для игры которого нет в природе и техподдержка ничем помочь не смогла, причем что не я один с такой проблемой оказался. Гейсофт позорище!

8
SonyK_2

Из-за этого игру и не купил. Получил бесплатную копию в Юплее на 30-летие компании, решил потом на распродаже купить в Стиме из-за дополнения с полицией. Хорошо что не купил - почитал отзывы, там тоже про ключи писали.

Спойлер

2022 г.

ZombieMan1 SonyK_2

Я тоже бесплатную получал , но с ней чёт тоже траблы были , вроде только англ язык в ней работал , а с русификатором игра при запуске вылетала.

Пользователь ВКонтакте

А что вы хотели от конторы цветных дикобразов, которые говорят, что игры игрокам не принадлежат? // Илья Афанасьев

4
Legend_of_the_Hero

Со вчерашнего дня наблюдаю восторженные комментарии во многих зеленых магазинах и не только по поводу этого эмулятора сервера. Аж самому захотелось погонять, хотя с стиме 2 и 3-я есть. Вообще это конечно стрёмно как Ubisoft превратилась в Убейсофт с годами и творит такую дичь, что аж сообщество в интернете сами всё за них доделывают и исправляют.

2
Makoto Tadzumi

Скоро будем сами себе игры разрабатывать. Но, платить издателям, ибо прав на франчайз у нас не будет по юридическим причинам.

Петюша Петюшенька

А чего ты хотел, от компании, которая балуется пердежами в лицо, в прямом смысле?

1
HoganHog
2
Петюша Петюшенька

Ну и кто ещё скажет, что у крупных кампаний, есть хорошие идеи? Ни элгэбэтэ, ни защита, ни прочие решения, никак не повышают продажи а только ухудшают. Конкретно юбики видно в очередной раз, перекумарились веселящими газами из заднего прохода.

2
Donald Christopher Cooper

продолжат и дальше радовать игроков спасёнными играми, и выпустят эмуляторы сервера для Tom Clancy's The Division, Need For Speed ! Tom Clancy's The Division первая до сих пор работает там тысячи игроков играют)) сам три дня назад по тёмной зоне бегал)))или я не понимаю что они делать планируют))

