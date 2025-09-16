"Они сделали то, что не захотела Ubisoft" - игроки в восторге от The Crew Unlimited

Вчера состоялся релиз первой публичной версии The Crew Unlimited - бесплатного эмулятора сервера, который восстанавливает работоспособность The Crew от компании Ubisoft, позволяя игрокам вновь наслаждаться одиночным режимом игры.

Пользователи остались в восторге от проекта: игроки считают, что создатели сервера проделали отличную работу, которую должна была сделать сама Ubisoft после того как решила закрыть сервера игры:

Это должна была сделать сама Ubisoft.

Но ведь Ubisoft сказала, что это невозможно?!

Позор, что это делают энтузиасты, а не сам издатель.

Игроки говорят, что нечто подобного они и хотят добиться с помощью инициативы Stop Killing Games - заставить издателей выпускать патчи с предоставлением доступа к одиночному режиму закрытых онлайн-игр. Однако Ubisoft и другие издатели вместо этого пока что предпочли сделать вид, будто игроки требуют от них вечно поддерживать свои онлайн-игры.

После того, как в этом году вышли эмуляторы сервера для всех современных Call of Duty и The Crew, что ранее считалось практически невозможным, пользователи надеются, что моддеры продолжат и дальше радовать игроков спасёнными играми, и выпустят эмуляторы сервера для Tom Clancy's The Division, Need For Speed 2015 года и ряда других проектов.