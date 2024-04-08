Пользователи массово отправляют жалобы на Ubisoft за закрытие The Crew - в сети появилась инструкция как это сделать

В январе стало известно о том, что блогер Росс Скотт (Accursed Farms) решил подать коллективный иск в суд на компанию Ubisoft - за то что она закрыла сервера и доступ к онлайновой-игре The Crew в декабре 2023-го года.

Недавно блогер перешел к первому этапу борьбы с недобросовестными издателями: он запустил сайт (который переведен на многие языки, в том числе и на русский), на котором представлены подробные инструкции касательно того, как составить жалобу и в какие инстанции ее необходимо подать в зависимости от страны пользователя.

По словам Скотта, на данный момент основная проблема с привлечением к ответственности издателей, которые закрывают доступ к купленным играм, заключается в том, что сейчас нет конкретных законов, которые бы указывали на то, что практика закрытия доступа к играм является нелегальной.

В первую очередь своей компанией Скотт хочет показать властям различных стран то, что такие действия издателей нарушают права потребителей. Он призывает всех неравнодушных игроков подписать официальные государственные петиции (а не бесполезные интернет-инициативы вроде Change.org) для властей различных стран чтобы они узнали о существовании такой проблемы. В них авторы указывают на нарушение прав потребителей и предлагают запретить издателям практику намеренного закрытия доступа к приобретенным играм после окончания срока их поддержки.

По словам Скотта, он уже давно формирует список закрытых игр, но окончательно к данной инициативе его подтолкнула компания Ubisoft, недавно закрывшая The Crew, которая насчитывает около 12 миллионов покупателей. Кроме того, данную игру разрабатывала французская студия Ivory Tower, а во Франции очень строгие законы касаемо защиты прав потребителей - благодаря этому есть реальный шанс наказать Ubisoft и данным прецедентом повлиять на всю индустрию в целом.

Скотт говорит, что владельцы The Crew из любой страны могут направить жалобу на потерю доступа к купленной игре в генеральное управление по конкуренции, потреблению и борьбе с уклонением от уплаты налогов Франции (DGCCRF). Чем больше жалоб поступит в инстанцию - тем больше шансов наказать Ubisoft и других недобросовестных издателей. Пошаговая инструкция о том, как это сделать, представлена на сайте.