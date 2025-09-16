Создатели The Crew Unlimited предупредили игроков: "Это не наша проблема, если на пиратской копии что-то пойдёт не так"

Ubisoft выпустила The Crew в 2014 году, но в прошлом году отключила серверы, и поскольку игра была только онлайновой, играть в неё стало невозможно. The Crew Unlimited, выпущенный вчера, — это бесплатный проект-эмулятор сервера, созданный фанатами, который позволяет владельцам The Crew снова играть в неё как офлайн (запустив локальный сервер), так и онлайн (подключившись к новому публичному серверу проекта).

The Crew Unlimited работает следующим образом: к оригинальной установке The Crew игрока и его сохранённым играм применяется патч, который позволяет подключаться к эмулированному «активному» серверу вместо деактивированного сервера Ubisoft.

Чтобы проект оставался легальным, команда разработчиков требует от игроков предоставления собственной копии The Crew, поскольку у команды нет законного права распространять игру Ubisoft.

Хотя любой, кто ранее купил игру в Steam, может скачать её повторно, игроки, которые не купили её до удаления из каталога, больше не смогут получить к ней доступ. В связи с этим некоторые игроки прибегают к пиратству.

На официальном Discord-сервере игры ведущий разработчик проекта Whammy сообщил тем, кто скачал пиратскую версию игры, что если у них возникли проблемы с её запуском, то это не забота команды.

После более чем 10 часов непрерывной технической поддержки я обнаружил, что многие из вас получили (каким бы сомнительным способом) сломанные/повреждённые файлы игры. Если вы получили файлы игры из сомнительных источников, то мы не несём ответственности за то, работает ли ваша игра. Игроки с легальными копиями Steam столкнулись с гораздо меньшим количеством проблем, что неудивительно.