Создатели The Crew Unlimited предупредили игроков: "Это не наша проблема, если на пиратской копии что-то пойдёт не так"

Ubisoft выпустила The Crew в 2014 году, но в прошлом году отключила серверы, и поскольку игра была только онлайновой, играть в неё стало невозможно. The Crew Unlimited, выпущенный вчера, — это бесплатный проект-эмулятор сервера, созданный фанатами, который позволяет владельцам The Crew снова играть в неё как офлайн (запустив локальный сервер), так и онлайн (подключившись к новому публичному серверу проекта).
The Crew Unlimited работает следующим образом: к оригинальной установке The Crew игрока и его сохранённым играм применяется патч, который позволяет подключаться к эмулированному «активному» серверу вместо деактивированного сервера Ubisoft.
Чтобы проект оставался легальным, команда разработчиков требует от игроков предоставления собственной копии The Crew, поскольку у команды нет законного права распространять игру Ubisoft.
Хотя любой, кто ранее купил игру в Steam, может скачать её повторно, игроки, которые не купили её до удаления из каталога, больше не смогут получить к ней доступ. В связи с этим некоторые игроки прибегают к пиратству.
На официальном Discord-сервере игры ведущий разработчик проекта Whammy сообщил тем, кто скачал пиратскую версию игры, что если у них возникли проблемы с её запуском, то это не забота команды.
После более чем 10 часов непрерывной технической поддержки я обнаружил, что многие из вас получили (каким бы сомнительным способом) сломанные/повреждённые файлы игры. Если вы получили файлы игры из сомнительных источников, то мы не несём ответственности за то, работает ли ваша игра. Игроки с легальными копиями Steam столкнулись с гораздо меньшим количеством проблем, что неудивительно.
Пхахахаха
Вот это клоуны пздц. Уже б помалкивали
Клоун тут только ты. Они специально так сказали, чтобы обойди юридически. Чтобы убейсофты не засудили их.
Они знают, что некоторые скачивают пиратсккие копии, но делают вид, что не поддерживают.
Так же и эмуляторы консолей.
Так что свой бред пиши куда нибудь подальше.
Пускай создатели сделают офлайн версию, я что зря "5" баксов потратил?
Выходит что зря, и думаю кого они точно прокатили это обладателей консолей там никак игру будет не запустить.
Ахаха норм так прокатили имея лицензию но игру тупо отобрали, и как её запустить без взлома фиг знает, одним словом коопрофилы юбансофт.
Торренты не не слышали.
Так статью прочти, речь про тех, кто недокачал или скачал не полностью каким то образом
"легальными копиями Steam" там 160 кб игры качается и всё.