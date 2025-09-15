The Crew Unlimited возрождает The Crew на ПК - бесплатная загрузка уже доступна

Команда, создавшая мод The Crew Unlimited, который фактически возрождает The Crew от Ubisoft, сообщила о его выходе.
The Crew поддерживалась в течение двух лет после запуска, и каждый год к игре выходило по два дополнения. Первое дополнение вышло в 2015 году и называлось Wild Run. Вторым было дополнение Calling All Units, выпущенное в 2016 году. Примерно к 2020 году общее количество игроков в игре превысило 12 миллионов. Однако в 2024 году Ubisoft закрыла проект. Для тех, кто не знал, Ubisoft отключила серверы игры 31 марта 2024 года. В результате игра стала недоступной и полностью неиграбельной для всех.
По сути, The Crew Unlimited возвращает игру в онлайн, заменяя серверы Ubisoft на новые, созданные сообществом. Это означает, что все функции MMO, такие как лобби для свободного перемещения, кооперативные миссии, гонки PvP и испытания фракций, снова работают. Игроки могут объединяться в команды, участвовать в гонках по территории США и создавать собственные команды, как в оригинальной игре.
Помимо возвращения игры в онлайн, моддеры также улучшили её работу и сделали её более стабильной. Они исправили проблемы с лагами, подбором игроков и сбоями сервера. The Crew Unlimited также добавляет ряд полезных улучшений, которых не было в оригинальной игре. Например, он обеспечивает более плавный подбор игроков в лобби, более мощные серверы для современного количества игроков, а также возвращает старые события и задания фракций, которых не хватало. Также есть исправления ошибок и небольшие улучшения, которые делают игру в целом более увлекательной.
Скачать The Crew Unlimited можно по этой ссылке.
То что смогли сделать энтузиасты не смогла крупная контора, позор французам не даром что я больше не покупаю у них игры с таким то отношениям, надеюсь китайцы их полностью сожрут а игры как у атари пойдут по рукам.
Поправочка - пока что доступен только офлайн режим, онлайн будет позже в этом или следующем году
если отвязали от онлайна норм может и поиграю.
отвязали, сделав локальный эмулятор как я понял. Можно даже свои сейвы загрузить, если есть. (юплеевские), но я пока так езжу.
Так они отзывали игру у меня горит как не активная игра.
как насчет локального эмулятора сервера?
Осталось только где то скачать саму игру...
В самом Ubisoft Connect если покупал там.
Так возможности нету скачивания. Как тогда?
Скачал с телеграмм канала пользователя canek77, удивлен что он не отписался здесь, скорее всего чуть позже зальет на рутор целиком клиент с игрой