The Crew Unlimited возрождает The Crew на ПК - бесплатная загрузка уже доступна

Команда, создавшая мод The Crew Unlimited, который фактически возрождает The Crew от Ubisoft, сообщила о его выходе.

The Crew поддерживалась в течение двух лет после запуска, и каждый год к игре выходило по два дополнения. Первое дополнение вышло в 2015 году и называлось Wild Run. Вторым было дополнение Calling All Units, выпущенное в 2016 году. Примерно к 2020 году общее количество игроков в игре превысило 12 миллионов. Однако в 2024 году Ubisoft закрыла проект. Для тех, кто не знал, Ubisoft отключила серверы игры 31 марта 2024 года. В результате игра стала недоступной и полностью неиграбельной для всех.

По сути, The Crew Unlimited возвращает игру в онлайн, заменяя серверы Ubisoft на новые, созданные сообществом. Это означает, что все функции MMO, такие как лобби для свободного перемещения, кооперативные миссии, гонки PvP и испытания фракций, снова работают. Игроки могут объединяться в команды, участвовать в гонках по территории США и создавать собственные команды, как в оригинальной игре.

Помимо возвращения игры в онлайн, моддеры также улучшили её работу и сделали её более стабильной. Они исправили проблемы с лагами, подбором игроков и сбоями сервера. The Crew Unlimited также добавляет ряд полезных улучшений, которых не было в оригинальной игре. Например, он обеспечивает более плавный подбор игроков в лобби, более мощные серверы для современного количества игроков, а также возвращает старые события и задания фракций, которых не хватало. Также есть исправления ошибок и небольшие улучшения, которые делают игру в целом более увлекательной.

Скачать The Crew Unlimited можно по этой ссылке.