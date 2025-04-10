"У игроков нет бесконечных прав на игру": Ubisoft сделала громкое заявление в суде по делу о закрытии The Crew

Компания Ubisoft официально заявила в суде, что пользователи не владеют играми, которые покупают, а лишь получают ограниченную лицензию на доступ. Это заявление прозвучало в ответ на коллективный иск игроков из Калифорнии, недовольных закрытием серверов гоночной игры The Crew спустя 10 лет после релиза.
В поданном в феврале 2025 года ходатайстве о прекращении дела Ubisoft указала, что с самого начала не обещала “неограниченные права владения игрой” и чётко указывала, что покупка копии The Crew означает лишь получение ограниченного доступа. Юристы компании подчеркнули, что предупреждение о возможном закрытии содержалось даже на упаковке некоторых версий игры.
Закрытие серверов сделало The Crew полностью непригодной к использованию, поскольку проект был строго онлайн-ориентирован. Хотя Ubisoft предлагала возврат средств тем, кто недавно приобрёл игру, большинство игроков остались без компенсации либо отказались от неё намеренно для судебного разбирательства.
Истцы не согласны с доводами издателя. В обновлённой жалобе от 18 марта они добавили девятый пункт обвинения, утверждая, что внутриигровая валюта The Crew фактически является подарочной картой, а её “аннулирование” нарушает законы Калифорнии — в этом штате подарочные сертификаты не имеют права истекать.
Кроме того, юристы игроков обратили внимание на то, что на коробке игры указывалось: код активации действителен до 2099 года, что, по их мнению, подразумевало, что и сама игра будет доступна как минимум до этой даты. Вот только уже в 2023 году Ubisoft официально объявила о закрытии The Crew, что, по словам истцов, нарушает разумные ожидания потребителей.
Этот судебный процесс на самом деле отражает более широкую проблему современной цифровой дистрибуции: даже покупая диск, геймеры не получают гарантий, что смогут запустить игру спустя несколько лет. По сути, речь идёт о лицензии с ограниченным сроком, зависящей от серверной инфраструктуры и доброй воли издателей.
Юридически игроки оказываются в уязвимом положении, полагаясь только на инициативы по сохранению цифрового наследия — вроде тех, что реализуются в GOG или Sony на своих консолях. Дело The Crew может стать важным прецедентом, поднимающим вопрос: что действительно означает “покупка” игры в цифровую эпоху. Ubisoft должна ответить на обновлённую жалобу до 29 апреля.
Вот и нечего потом жаловаться на пиратов.
а при чем тут пираты?
пираты скачивают и могут вечно хранить у себя, пока ссд не умрет
да и тут вопрос целесообразности поддержки онлайн игры, когда она уже мертвая по онлайну почти
офлайн - сюжетные игры должны поддерживаться дольше, 50 лет как минимум, или как там в стиме 100 лет что ли
ага знаем мы как 100 лет в стиме - и половина лего игр и теже марвел альянс сливали с магазина
так её купить там нельзя же было, но играть то ты в них через стим мог
даже если игра пропала из магазина
Они могли бы выпустить серверную часть игры в открытый доступ, но они этого не сделали!
Если реально есть смысл закрывать онлайн игру, то можно это зарамсить более корректно, без наезда на игроков.
Да пускай юбисофт уже канут в небытие! Они совсем оборзели!
Как говорится, если покупка игры - это не покупка, а временная аренда, то и пиратство - это не пиратство, а сохранение истории видеоигр.
Будем справедливы. Как минимум частично, утверждение верное. Мы и правда всегда покупали именно лицензию на игру. Мы не владели этими играми. Почему же? А что значит - владеть игрой? Это значит владеть всеми ассетами её, всем кодом и т.д. и т.п. Крч, интеллектуальная собственность. Это все таки не машину купить.
Мы, всегда, по сути, покупали право доступа к игре. И да, в основном, особенно в случае с одиночными играми, мы свободно могли в них играть без подключения к сети в любое удобное нам время. Т.е. покупая лицензию, мы получали доступ к контенту игры, но не владение ей
И нужно разделять - онлайн игры и оффлайн игры. Если с оффлайн играми более менее все понятно, то с онлайн играми и тем более ПЛАТНЫМИ - не все так уж очевидно. Тут, лично я считаю, нужна регуляция. Не знаю в каком виде. Не знаю, как ее реализуют. НО нужна. В данном случае, The Crew прикрыли и люди недовольны, что не могут играть. Тогда регуляция должна для таких случаев, предусматривать либо оффлайн режим, либо SDK, либо инструментарий для поднятия собственного сервера. А почему бы и нет? Официальная поддержка закончена, но люди, купившие право доступа к игре - по сути, теряют возможность воспользоваться этим правом. А раз официальной поддержки нет - то пусть сообщество игроков, если сами того желают, поддерживают игру дальше. Тоже не очень правильно наверное, ведь предоставляя ПЛАТНЫЙ доступ к ОНЛАЙН игре, издатель обязуется (на мой взгляд) поддерживать продукт и как минимум доступ к тому, чтобы в него можно было играть. Но если отказываются, то дайте возможность другим
если под конец жизни игры на сервере 2 человека, то зачем оплачивать сервера для этих двух, если игра мертвая?
Сделали бы Off-line режим. Но нет.
Не игрой владеть а копией игры, если быть точнее. И я считаю что политика должна идти в сторону полного приобретения купленного товара, а не аренда. По поводу онлайна не знаю, сервера же не будут вечно поддерживать. А вот офлайн режимы обязательно должны на всегда принадлежать покупателю
Не отрицаю. Целесообразности в поддержании серверов, когда на них играют 2 человека - нет. Но человек купил лицензию или как тут отметили, копию игры. Для таких случаев и нужен оффлайн-режим или на худой конец, пользовательские сервера
Ассеты и код - это не игра. Игра - это скомпилированный проект с исполняемым файлом
Это же надо так упорно шмалять себе в колено, контора "натуралов"
Ну, в таком случае, у юбиков нет бесконечных прав на деньги игроков, все честно. В магазине четко написано КУПИТЬ игру. А не взять напрокат или на время. Покупка есть покупка. И чхать я хотел на юридические тонкости в их соглашениях. // Вячеслав Мазовецкий
Лицензионное соглашение для кого по вашему? // No Name
Незнание законов не освобождает от ответственности. Слыхал о таком? Если тебе лень читать пользовательские соглашение, это твои проблемы. Тем более, перед началом игры ты ставишь галочку что прочитал и согласен с соглашением. // Павел Пальянов
Посмотрел был я как часто люди нажимали на кнопку " купить электронную копию игры " // Сергей Плотников
Если оно противоречит законодательству страны в которой продается - лиц. соглашение идет в одно место
К пиратам это не относится 🤘😈🤘 // Markus Flamel
В таком случае у ФАС должны появиться вопросы к юбисофт, ведь все это время они врали в публичной оферте, компанию буквально можно разорить на штрафе ... // Артём Мордвинов
Ты включил игру, принял условия пользовательского соглашения, соответственно подписался под договором, где всё расписано. // Павел Пальянов
Это здесь не при чем // Артём Мордвинов
Это здесь при всём // Павел Пальянов
Как скажешь // Артём Мордвинов
Именно поэтому, если уж не со старта (ибо издатель боится такое делать), то под конец жизненного срока игры нужно — патчем или ещё как — давать игрокам возможность создавать свои серверы и размещать их у себя: на ПК или собственном хостинге.
Так делали во всех старых играх, ведь там была возможность локальной сети, через которую ты и вешал сервер на себя. А нынче, с помощью всяких Радминов и Хамачи или чего-то подобного, можно организовать всё это онлайн.
тогда у йобиков нет бесконечных прав на мои деньги, дело закрыто
Если это онлайн. То должна указываться точная дата окончания поддержки. Т.е. пример. Издатель оплачивает сервер на 10 допустим лет и пишет это на коробке. Что игра будет поддерживаться минимум 10 лет, дальнейшее продление зависит от актуальности проекта. Так покупатель будет точно знать, что следующие 10 лет игру никто не отнимет и что он по сути купил подписку на 10 лет. Это будет в + и издателю т.к. по истечению указанного срока, он может спокойно закрыть игру, ибо заранее предупредил. Если-же проект успешен, то издатель может снова оплатить сервер, скажем лет на 5 и в игре должно обновится соглашение. И выскочить прямо в лицо игроку с надписью о том, что лицензия продлена еще на 5 лет.
Логично. Но, такое отношение уже должно быть к продуманным, прошаренным. Для хомячья, и они это прекрасно таки понимают, и так сойдёт.
Я всегда учитывал тот факт,что цифровая лицензия берется мною в аренду по простой причине - сама игровая площадка может закрыться и все мои деньги,сколько я там...по 200 баксов в месяц Стим заливаю - пропадут.
В отношении данной игры поддерживаю юбисофт.Ради пару сотен игроков поддерживать игровые сервера,которые стоят не дёшево никто не будет.
да, ты прав такой риск есть
стим завтра может закрыться и у многих людей просто пропадут их коллекции
но вероятность такого события слишком маленькая, слишком большие репутационные риски и прочее
Мне думается, что там больше чем "пара сотен". Логика конечно в этом определённая присутствует, в твоих рассуждайках, но тут ещё дело, что уретрософтина сейчас не в таких реалиях, чтобы ещё больше хейт на себя, злобу навлекать.. Как по мне, очередной необдуманный это от них шаг по развалу собственной же шайки-лейки. Что-то Франция последнее время под руководством укурка-фестивальщика-макаронныча - захворала не на шутку. Осталось ещё войну с Россией развязать..
Зачем поддерживать этих лентяев ? Они банально могли сделать патч и отвязать игру от онлайна, но нет им было лень
В последнее время из Франции просто лютая шиза по всем направлениям прёт как ни посмотри.
Ну и что получается, раз мы игры всё равно не покупаем, то и пиратство не воровство. С другой то стороны игры этой конторы и пиратить то не хочется, геймдев лягушатников совсем деградировал.
Согласен. Макорон развёл петушню.
Если это сетевая игра, то конечно нет. Одиночные - навсегда
Какие же юбики сейчас придурки, не то что в том же 2010 // Ярослав Гришин
А остальные компании готовы поддерживать игры бесконечно? Готовы бесконечно держать серверы под игры, которые уже не покупают? Или может всем им хочется делать офлайн-режим, если они сразу его не сделали?
Я своё время получил игру бесплатно, прошёл и забил, т.к больше не интересует
Мне кажется если произойдёт закрытия стим то большинство пк игроков просто больше не будут покупать игры а начнут их пиратить с опаской наблюдая на другие игровые магазины // Вадим Аликин
Гог есть, там нету этих глупых правил с арендой игры.
Нет, люди в целом, и хомячки в частности, в принципе необучаемы. Я много раз наблюдал, как люди с завидным упорством прыгали на одни и те же грабли, потом плакали, ругались, и затем снова прыгали.
поэтому пиратки наше всё.
Вот они в край просто обкурки))))))
Они там дна еще не нащупали?
Ну так онлайн игру бесконечно кто будет вообще поддерживать и для чего? Игра уже старая, если и нужна была то малому количеству игроков, и ради них поддерживать сервера теперь что ли? Понимаю если бы с новой игрой такое было
+, посмотрел сейчас онлайн the crew там до закрытия очень мало людей было
Тем более, им просто не было смысла поддерживать сервера этой игры уже. Но тут как всегда идет хейт только потому что это Юбисофт
Надо смотреть онлайн не в стиме, а в юплее, там всегда больше народу играет
Рано или поздно и стим закроется и все останемся без игр) интернета или электричества не будет. Ничего не вечно, ноют только малоумные
так мы умрем скорее,чем стим рухнет
только если какой то апокалипсис не наступит)
И жизнь не вечна)
это да)ты прав
С добрым утром))
Тут понять стоит что сервера у них не бесконечные и в их случае стоит выпустить приловжуху для запуска сервера чтобы батхерт челов был менбше // Дмитрий Желтенко
так а зачем мне бесконечные?
больше чем уверен, тут люди 1 раз прошли игру и все больше не перепроходили
ну максимум 1 раз в год перепроходят
можно как в стиме сделать 100 лет что ли, а онлайн игры тем более, никто не обязан делать её сервера бесконечные, особенно если под конец жизни такой игры там сидит на сервера 2 человека