"У игроков нет бесконечных прав на игру": Ubisoft сделала громкое заявление в суде по делу о закрытии The Crew

Компания Ubisoft официально заявила в суде, что пользователи не владеют играми, которые покупают, а лишь получают ограниченную лицензию на доступ. Это заявление прозвучало в ответ на коллективный иск игроков из Калифорнии, недовольных закрытием серверов гоночной игры The Crew спустя 10 лет после релиза.

В поданном в феврале 2025 года ходатайстве о прекращении дела Ubisoft указала, что с самого начала не обещала “неограниченные права владения игрой” и чётко указывала, что покупка копии The Crew означает лишь получение ограниченного доступа. Юристы компании подчеркнули, что предупреждение о возможном закрытии содержалось даже на упаковке некоторых версий игры.

Закрытие серверов сделало The Crew полностью непригодной к использованию, поскольку проект был строго онлайн-ориентирован. Хотя Ubisoft предлагала возврат средств тем, кто недавно приобрёл игру, большинство игроков остались без компенсации либо отказались от неё намеренно для судебного разбирательства.

Истцы не согласны с доводами издателя. В обновлённой жалобе от 18 марта они добавили девятый пункт обвинения, утверждая, что внутриигровая валюта The Crew фактически является подарочной картой, а её “аннулирование” нарушает законы Калифорнии — в этом штате подарочные сертификаты не имеют права истекать.

Кроме того, юристы игроков обратили внимание на то, что на коробке игры указывалось: код активации действителен до 2099 года, что, по их мнению, подразумевало, что и сама игра будет доступна как минимум до этой даты. Вот только уже в 2023 году Ubisoft официально объявила о закрытии The Crew, что, по словам истцов, нарушает разумные ожидания потребителей.

Этот судебный процесс на самом деле отражает более широкую проблему современной цифровой дистрибуции: даже покупая диск, геймеры не получают гарантий, что смогут запустить игру спустя несколько лет. По сути, речь идёт о лицензии с ограниченным сроком, зависящей от серверной инфраструктуры и доброй воли издателей.

Юридически игроки оказываются в уязвимом положении, полагаясь только на инициативы по сохранению цифрового наследия — вроде тех, что реализуются в GOG или Sony на своих консолях. Дело The Crew может стать важным прецедентом, поднимающим вопрос: что действительно означает “покупка” игры в цифровую эпоху. Ubisoft должна ответить на обновлённую жалобу до 29 апреля.