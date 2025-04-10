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The Crew 02.12.2014
Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.4 2 973 оценки

"У игроков нет бесконечных прав на игру": Ubisoft сделала громкое заявление в суде по делу о закрытии The Crew

Gutsz Gutsz

Компания Ubisoft официально заявила в суде, что пользователи не владеют играми, которые покупают, а лишь получают ограниченную лицензию на доступ. Это заявление прозвучало в ответ на коллективный иск игроков из Калифорнии, недовольных закрытием серверов гоночной игры The Crew спустя 10 лет после релиза.

На Ubisoft подали коллективный иск из-за закрытия The Crew

В поданном в феврале 2025 года ходатайстве о прекращении дела Ubisoft указала, что с самого начала не обещала “неограниченные права владения игрой” и чётко указывала, что покупка копии The Crew означает лишь получение ограниченного доступа. Юристы компании подчеркнули, что предупреждение о возможном закрытии содержалось даже на упаковке некоторых версий игры.

Закрытие серверов сделало The Crew полностью непригодной к использованию, поскольку проект был строго онлайн-ориентирован. Хотя Ubisoft предлагала возврат средств тем, кто недавно приобрёл игру, большинство игроков остались без компенсации либо отказались от неё намеренно для судебного разбирательства.

Истцы не согласны с доводами издателя. В обновлённой жалобе от 18 марта они добавили девятый пункт обвинения, утверждая, что внутриигровая валюта The Crew фактически является подарочной картой, а её “аннулирование” нарушает законы Калифорнии — в этом штате подарочные сертификаты не имеют права истекать.

Кроме того, юристы игроков обратили внимание на то, что на коробке игры указывалось: код активации действителен до 2099 года, что, по их мнению, подразумевало, что и сама игра будет доступна как минимум до этой даты. Вот только уже в 2023 году Ubisoft официально объявила о закрытии The Crew, что, по словам истцов, нарушает разумные ожидания потребителей.

Этот судебный процесс на самом деле отражает более широкую проблему современной цифровой дистрибуции: даже покупая диск, геймеры не получают гарантий, что смогут запустить игру спустя несколько лет. По сути, речь идёт о лицензии с ограниченным сроком, зависящей от серверной инфраструктуры и доброй воли издателей.

Юридически игроки оказываются в уязвимом положении, полагаясь только на инициативы по сохранению цифрового наследия — вроде тех, что реализуются в GOG или Sony на своих консолях. Дело The Crew может стать важным прецедентом, поднимающим вопрос: что действительно означает “покупка” игры в цифровую эпоху. Ubisoft должна ответить на обновлённую жалобу до 29 апреля.

-11
71
Комментарии: 71
Ваш комментарий
Hartelose

Вот и нечего потом жаловаться на пиратов.

15
My life is a game

а при чем тут пираты?
пираты скачивают и могут вечно хранить у себя, пока ссд не умрет

да и тут вопрос целесообразности поддержки онлайн игры, когда она уже мертвая по онлайну почти

офлайн - сюжетные игры должны поддерживаться дольше, 50 лет как минимум, или как там в стиме 100 лет что ли

-6
jax baron My life is a game

ага знаем мы как 100 лет в стиме - и половина лего игр и теже марвел альянс сливали с магазина

1
My life is a game jax baron

так её купить там нельзя же было, но играть то ты в них через стим мог

даже если игра пропала из магазина

2
Kalaka Whitewing My life is a game

Они могли бы выпустить серверную часть игры в открытый доступ, но они этого не сделали!

1
Imnogamer My life is a game

Если реально есть смысл закрывать онлайн игру, то можно это зарамсить более корректно, без наезда на игроков.

1
RAMFALL

Да пускай юбисофт уже канут в небытие! Они совсем оборзели!

13
Gords

Как говорится, если покупка игры - это не покупка, а временная аренда, то и пиратство - это не пиратство, а сохранение истории видеоигр.

10
PolGhost

Будем справедливы. Как минимум частично, утверждение верное. Мы и правда всегда покупали именно лицензию на игру. Мы не владели этими играми. Почему же? А что значит - владеть игрой? Это значит владеть всеми ассетами её, всем кодом и т.д. и т.п. Крч, интеллектуальная собственность. Это все таки не машину купить.

Мы, всегда, по сути, покупали право доступа к игре. И да, в основном, особенно в случае с одиночными играми, мы свободно могли в них играть без подключения к сети в любое удобное нам время. Т.е. покупая лицензию, мы получали доступ к контенту игры, но не владение ей

И нужно разделять - онлайн игры и оффлайн игры. Если с оффлайн играми более менее все понятно, то с онлайн играми и тем более ПЛАТНЫМИ - не все так уж очевидно. Тут, лично я считаю, нужна регуляция. Не знаю в каком виде. Не знаю, как ее реализуют. НО нужна. В данном случае, The Crew прикрыли и люди недовольны, что не могут играть. Тогда регуляция должна для таких случаев, предусматривать либо оффлайн режим, либо SDK, либо инструментарий для поднятия собственного сервера. А почему бы и нет? Официальная поддержка закончена, но люди, купившие право доступа к игре - по сути, теряют возможность воспользоваться этим правом. А раз официальной поддержки нет - то пусть сообщество игроков, если сами того желают, поддерживают игру дальше. Тоже не очень правильно наверное, ведь предоставляя ПЛАТНЫЙ доступ к ОНЛАЙН игре, издатель обязуется (на мой взгляд) поддерживать продукт и как минимум доступ к тому, чтобы в него можно было играть. Но если отказываются, то дайте возможность другим

7
My life is a game

если под конец жизни игры на сервере 2 человека, то зачем оплачивать сервера для этих двух, если игра мертвая?

-5
Сонный Джо

Сделали бы Off-line режим. Но нет.

7
BloomingVysor
А что значит - владеть игрой? Это значит владеть всеми ассетами её, всем кодом и т.д. и т.п. Крч, интеллектуальная собственность. Это все таки не машину купить.

Не игрой владеть а копией игры, если быть точнее. И я считаю что политика должна идти в сторону полного приобретения купленного товара, а не аренда. По поводу онлайна не знаю, сервера же не будут вечно поддерживать. А вот офлайн режимы обязательно должны на всегда принадлежать покупателю

4
PolGhost My life is a game

Не отрицаю. Целесообразности в поддержании серверов, когда на них играют 2 человека - нет. Но человек купил лицензию или как тут отметили, копию игры. Для таких случаев и нужен оффлайн-режим или на худой конец, пользовательские сервера

1
HellowRainbow

Ассеты и код - это не игра. Игра - это скомпилированный проект с исполняемым файлом

0
Валерий Юриков

Это же надо так упорно шмалять себе в колено, контора "натуралов"

5
Пользователь ВКонтакте

Ну, в таком случае, у юбиков нет бесконечных прав на деньги игроков, все честно. В магазине четко написано КУПИТЬ игру. А не взять напрокат или на время. Покупка есть покупка. И чхать я хотел на юридические тонкости в их соглашениях. // Вячеслав Мазовецкий

4
Пользователь ВКонтакте

Лицензионное соглашение для кого по вашему? // No Name

2
Пользователь ВКонтакте

Незнание законов не освобождает от ответственности. Слыхал о таком? Если тебе лень читать пользовательские соглашение, это твои проблемы. Тем более, перед началом игры ты ставишь галочку что прочитал и согласен с соглашением. // Павел Пальянов

1
Пользователь ВКонтакте

Посмотрел был я как часто люди нажимали на кнопку " купить электронную копию игры " // Сергей Плотников

0
Clicl Пользователь ВКонтакте

Если оно противоречит законодательству страны в которой продается - лиц. соглашение идет в одно место

0
Пользователь ВКонтакте

К пиратам это не относится 🤘😈🤘 // Markus Flamel

3
Пользователь ВКонтакте

В таком случае у ФАС должны появиться вопросы к юбисофт, ведь все это время они врали в публичной оферте, компанию буквально можно разорить на штрафе ... // Артём Мордвинов

2
Пользователь ВКонтакте

Ты включил игру, принял условия пользовательского соглашения, соответственно подписался под договором, где всё расписано. // Павел Пальянов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Это здесь не при чем // Артём Мордвинов

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Это здесь при всём // Павел Пальянов

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Как скажешь // Артём Мордвинов

1
MaxPayne86

Именно поэтому, если уж не со старта (ибо издатель боится такое делать), то под конец жизненного срока игры нужно — патчем или ещё как — давать игрокам возможность создавать свои серверы и размещать их у себя: на ПК или собственном хостинге.

Так делали во всех старых играх, ведь там была возможность локальной сети, через которую ты и вешал сервер на себя. А нынче, с помощью всяких Радминов и Хамачи или чего-то подобного, можно организовать всё это онлайн.

2
SkyraX

тогда у йобиков нет бесконечных прав на мои деньги, дело закрыто

2
Raphtallia

Если это онлайн. То должна указываться точная дата окончания поддержки. Т.е. пример. Издатель оплачивает сервер на 10 допустим лет и пишет это на коробке. Что игра будет поддерживаться минимум 10 лет, дальнейшее продление зависит от актуальности проекта. Так покупатель будет точно знать, что следующие 10 лет игру никто не отнимет и что он по сути купил подписку на 10 лет. Это будет в + и издателю т.к. по истечению указанного срока, он может спокойно закрыть игру, ибо заранее предупредил. Если-же проект успешен, то издатель может снова оплатить сервер, скажем лет на 5 и в игре должно обновится соглашение. И выскочить прямо в лицо игроку с надписью о том, что лицензия продлена еще на 5 лет.

2
Imnogamer

Логично. Но, такое отношение уже должно быть к продуманным, прошаренным. Для хомячья, и они это прекрасно таки понимают, и так сойдёт.

0
Владимир Губайдуллин

Я всегда учитывал тот факт,что цифровая лицензия берется мною в аренду по простой причине - сама игровая площадка может закрыться и все мои деньги,сколько я там...по 200 баксов в месяц Стим заливаю - пропадут.

В отношении данной игры поддерживаю юбисофт.Ради пару сотен игроков поддерживать игровые сервера,которые стоят не дёшево никто не будет.

1
My life is a game

да, ты прав такой риск есть
стим завтра может закрыться и у многих людей просто пропадут их коллекции
но вероятность такого события слишком маленькая, слишком большие репутационные риски и прочее

2
Imnogamer

Мне думается, что там больше чем "пара сотен". Логика конечно в этом определённая присутствует, в твоих рассуждайках, но тут ещё дело, что уретрософтина сейчас не в таких реалиях, чтобы ещё больше хейт на себя, злобу навлекать.. Как по мне, очередной необдуманный это от них шаг по развалу собственной же шайки-лейки. Что-то Франция последнее время под руководством укурка-фестивальщика-макаронныча - захворала не на шутку. Осталось ещё войну с Россией развязать..

0
Nodas

Зачем поддерживать этих лентяев ? Они банально могли сделать патч и отвязать игру от онлайна, но нет им было лень

0
Wing42

В последнее время из Франции просто лютая шиза по всем направлениям прёт как ни посмотри.
Ну и что получается, раз мы игры всё равно не покупаем, то и пиратство не воровство. С другой то стороны игры этой конторы и пиратить то не хочется, геймдев лягушатников совсем деградировал.

1
Imnogamer

Согласен. Макорон развёл петушню.

-1
DanteAwake

Если это сетевая игра, то конечно нет. Одиночные - навсегда

1
Пользователь ВКонтакте

Какие же юбики сейчас придурки, не то что в том же 2010 // Ярослав Гришин

0
ZAUSA

А остальные компании готовы поддерживать игры бесконечно? Готовы бесконечно держать серверы под игры, которые уже не покупают? Или может всем им хочется делать офлайн-режим, если они сразу его не сделали?

-1
ViksOne

Я своё время получил игру бесплатно, прошёл и забил, т.к больше не интересует

0
Пользователь ВКонтакте

Мне кажется если произойдёт закрытия стим то большинство пк игроков просто больше не будут покупать игры а начнут их пиратить с опаской наблюдая на другие игровые магазины // Вадим Аликин

0
BloomingVysor

Гог есть, там нету этих глупых правил с арендой игры.

0
Gords

Нет, люди в целом, и хомячки в частности, в принципе необучаемы. Я много раз наблюдал, как люди с завидным упорством прыгали на одни и те же грабли, потом плакали, ругались, и затем снова прыгали.

0
jax baron

поэтому пиратки наше всё.

0
askazanov

Вот они в край просто обкурки))))))

0
VaZZers

Они там дна еще не нащупали?

0
Константин335

Ну так онлайн игру бесконечно кто будет вообще поддерживать и для чего? Игра уже старая, если и нужна была то малому количеству игроков, и ради них поддерживать сервера теперь что ли? Понимаю если бы с новой игрой такое было

-1
My life is a game

+, посмотрел сейчас онлайн the crew там до закрытия очень мало людей было

-1
Константин335 My life is a game

Тем более, им просто не было смысла поддерживать сервера этой игры уже. Но тут как всегда идет хейт только потому что это Юбисофт

0
Clicl My life is a game

Надо смотреть онлайн не в стиме, а в юплее, там всегда больше народу играет

0
-zotik-

Рано или поздно и стим закроется и все останемся без игр) интернета или электричества не будет. Ничего не вечно, ноют только малоумные

-1
My life is a game

так мы умрем скорее,чем стим рухнет
только если какой то апокалипсис не наступит)

1
-zotik- My life is a game

И жизнь не вечна)

0
My life is a game -zotik-

это да)ты прав

0
Imnogamer

С добрым утром))

-1
Пользователь ВКонтакте

Тут понять стоит что сервера у них не бесконечные и в их случае стоит выпустить приловжуху для запуска сервера чтобы батхерт челов был менбше // Дмитрий Желтенко

-2
My life is a game

так а зачем мне бесконечные?

больше чем уверен, тут люди 1 раз прошли игру и все больше не перепроходили
ну максимум 1 раз в год перепроходят

можно как в стиме сделать 100 лет что ли, а онлайн игры тем более, никто не обязан делать её сервера бесконечные, особенно если под конец жизни такой игры там сидит на сервера 2 человека

-6