Crime Boss: Rockay City 28.03.2023
6.6 97 оценок

Чак Норрис ждет! - Боевик Crime Boss: Rockay City добрался до консолей

©
4efy
Новости

Кооперативный шутер Crime Boss: Rockay City, получивший весьма неоднозначные оценки от игроков, теперь стал доступен на приставках. Уже сейчас любой желающий может приобрести игру для PlayStation 5 или Xbox Series X|S за "скромные" 39.99 долларов. К слову, для Xbox на игру сейчас действует скидка, поэтому ее цена составляет 31.99 долларов.

После кончины предыдущего криминального авторитета открыта вакансия нового короля Рокей-Сити, но за трон боретесь не только вы. Выберите свою команду, основываясь на их навыках и опыте, и выполняйте смелые миссии в надежде уйти с деньгами, территорией и, в конечном итоге, с короной.

Также в описании под свежим видеороликом, посвященным релизу консольной версии Crime Boss: Rockay City, подмечено, что уже пятого сентября коллекционеры физических носителей смогут приобрести специальное издание. Цена пока не уточняется.

Консоли Релизы Трейлеры
-5
1
Последние посты по игре Crime Boss: Rockay City
Crime Boss: Rockay City появится на консолях 15 июня
Crime Boss: Rockay City появится на консолях 15 июня
Crime Boss: Rockay City выйдет на консолях в июне
Crime Boss: Rockay City выйдет на консолях в июне
Crime Boss: Rockay City "Трейнер +19" [UPD: 12.05.2023] {GreenHouse / WeMod}
Crime Boss: Rockay City "Трейнер +19" [UPD: 12.05.2023] {GreenHouse / WeMod}
Комментарии: 1
Ваш комментарий