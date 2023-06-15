Чак Норрис ждет! - Боевик Crime Boss: Rockay City добрался до консолей ©

Кооперативный шутер Crime Boss: Rockay City, получивший весьма неоднозначные оценки от игроков, теперь стал доступен на приставках. Уже сейчас любой желающий может приобрести игру для PlayStation 5 или Xbox Series X|S за "скромные" 39.99 долларов. К слову, для Xbox на игру сейчас действует скидка, поэтому ее цена составляет 31.99 долларов.

После кончины предыдущего криминального авторитета открыта вакансия нового короля Рокей-Сити, но за трон боретесь не только вы. Выберите свою команду, основываясь на их навыках и опыте, и выполняйте смелые миссии в надежде уйти с деньгами, территорией и, в конечном итоге, с короной.

Также в описании под свежим видеороликом, посвященным релизу консольной версии Crime Boss: Rockay City, подмечено, что уже пятого сентября коллекционеры физических носителей смогут приобрести специальное издание. Цена пока не уточняется.