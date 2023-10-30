Crime Boss: Rockay City получила обновление 5.0 с новыми сценариями и особенностями, а также хэллоуинским контентом

Шутер от первого лица, предлагающий вам взять на себя роль Трэвиса Бейкера — грабителя, который решил стать королём Рокая. В Crime Boss: Rockay City вам предстоит заниматься подбором себе соучастников, чтобы затем проворачивать ограбления и отвоёвывать территории у противоборствующих банд.

Игра поддерживает совместную многопользовательскую игру с участием до четырёх игроков.

Также стоит отметить, что в игре было задействовано множество голливудских актёров: Майкл Мэдсен, Майкл Рукер, Ким Бейсингер, Дэнни Гловер, Дэмион Пуатье, Дэнни Трехо и Чак Норрис.