Crime Boss: Rockay City получила обновление 5.0 с новыми сценариями и особенностями, а также хэллоуинским контентом

Издатель 505 Games и разработчик INGAME STUDIOS объявили, что о выпуске обновления 5.0 для Crime Boss: Rockay City, благодаря которому игроки могут наслаждается озорным весельем Хэллоуина с ограниченным по времени праздничным внешним видом, ужасающим мясником для битвы и несколькими улучшениями качества жизни.
- Отпразднуйте жуткий сезон с меню на тему Хэллоуина, тыквенными головами вражеских гангстеров и грозным Злым Мясником с бензопилой в «Войне за территории».
- Решите новые сценарии в «Закусочной» и «Подземном переходе на Бич-Роуд». Проникните на территорию противника, чтобы помешать торговле между врагами. Не включайте сигнализацию, иначе дилер сбежит со всеми этими грязными деньгами!
- Раздавайте сладости в новом торговом центре — большом двухэтажном торговом центре с новыми вариантами покупок.
- Дополнительные функции включают в себя переключение прицела, переработку скрытности, новых товарищей по команде, удаление отрицательных перков, улучшения ИИ и другие исправления качества жизни.
Когда бесплатно то уже раздавать будут ?