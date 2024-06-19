Crime Boss: Rockay City стартовала в Steam в 5 раз лучше Аватара от Ubisoft - без Denuvo и со всеми DLC в комплекте

Позавчера состоялся релиз Avatar: Frontiers of Pandora от компании Ubisoft в магазине Steam. В день релиза пиковый онлайн игры составил всего 463 человека, отзывы игроков тоже оказались "смешанными". Примечательно, что уже на следующий день в Steam вышел другой бывший эксклюзив EGS - Crime Boss: Rockay City от издательства 505 Games.
В отличии от Ubisoft, 505 Games как следует подготовилось к релизу игры в Steam: издатель установил на игру очень демократичную цену, удалил защиту Denuvo, а так же раздал бесплатно покупателям все DLC к игре, в том числе 2 крупных сюжетных дополнения. Так же игра официально продается в России - с 20% скидкой цена за игру составляет 815 рублей.
По всей видимости даже несмотря на низкие оценки критиков, игре удалось привлечь внимание пользователей: пиковый онлайн игры составил 2 тысячи игроков, что в 5 раз больше показателей куда более крупнобюджетного Аватара от Ubisoft. Так же у игры очень положительные оценки от игроков: 90% обзоров игры положительные.
Crime Boss: Rockay City является наглядным примером того, что главное в игре - не защита, которая по мнению Ubisoft и ряда других издателей должна была побудить игроков к покупке недоступной им на торрент-трекерах игры, а отношение компании к пользователям и адекватная цена на игру.
Crime Boss: Rockay City доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Шах и мат,ёпта
Что с хлебалом убисофт?
С релиза сильно преобразилась // Миша Силовичков
Выходит игра про аватара. Игра с Чаком Норрисом: "По-твоему это продажи?"
Выходит игра с Чаком Норрисом - "Вот это продажи!"
Качнуть что ли, на торрентах игра появилась.
Взял только ради того, чтобы меня пощадил Чак Норрис.
Мммммм, ладно, хорошо. Сегодня можешь жить. (с) Чак Норрис
Одна из тех игр, которые сначала захейтили, а потом оказалось, что игра то и неплохая. Главное, что-бы теперь разработчики выполнили то, что обещали
пофигу, денуво или нет - чак норрис и много стрельбы как в payday и уже хорошо
Гляну зелёную версию и прикуплю если зайдет. В РФ доступна и цена моё почтение. Почему бы и нет?
Адекватная цена и отношение компании к пользователям? А я думал, что главное в игре
- качество самой игры, геймплей, хорошая она или плохая.