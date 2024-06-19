Crime Boss: Rockay City стартовала в Steam в 5 раз лучше Аватара от Ubisoft - без Denuvo и со всеми DLC в комплекте

Позавчера состоялся релиз Avatar: Frontiers of Pandora от компании Ubisoft в магазине Steam. В день релиза пиковый онлайн игры составил всего 463 человека, отзывы игроков тоже оказались "смешанными". Примечательно, что уже на следующий день в Steam вышел другой бывший эксклюзив EGS - Crime Boss: Rockay City от издательства 505 Games.

В отличии от Ubisoft, 505 Games как следует подготовилось к релизу игры в Steam: издатель установил на игру очень демократичную цену, удалил защиту Denuvo, а так же раздал бесплатно покупателям все DLC к игре, в том числе 2 крупных сюжетных дополнения. Так же игра официально продается в России - с 20% скидкой цена за игру составляет 815 рублей.

По всей видимости даже несмотря на низкие оценки критиков, игре удалось привлечь внимание пользователей: пиковый онлайн игры составил 2 тысячи игроков, что в 5 раз больше показателей куда более крупнобюджетного Аватара от Ubisoft. Так же у игры очень положительные оценки от игроков: 90% обзоров игры положительные.

Crime Boss: Rockay City является наглядным примером того, что главное в игре - не защита, которая по мнению Ubisoft и ряда других издателей должна была побудить игроков к покупке недоступной им на торрент-трекерах игры, а отношение компании к пользователям и адекватная цена на игру.

Crime Boss: Rockay City доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.