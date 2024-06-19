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Crime Boss: Rockay City 28.03.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.6 117 оценок

Crime Boss: Rockay City стартовала в Steam в 5 раз лучше Аватара от Ubisoft - без Denuvo и со всеми DLC в комплекте

AceTheKing
Новости

Позавчера состоялся релиз Avatar: Frontiers of Pandora от компании Ubisoft в магазине Steam. В день релиза пиковый онлайн игры составил всего 463 человека, отзывы игроков тоже оказались "смешанными". Примечательно, что уже на следующий день в Steam вышел другой бывший эксклюзив EGS - Crime Boss: Rockay City от издательства 505 Games.

В отличии от Ubisoft, 505 Games как следует подготовилось к релизу игры в Steam: издатель установил на игру очень демократичную цену, удалил защиту Denuvo, а так же раздал бесплатно покупателям все DLC к игре, в том числе 2 крупных сюжетных дополнения. Так же игра официально продается в России - с 20% скидкой цена за игру составляет 815 рублей.

По всей видимости даже несмотря на низкие оценки критиков, игре удалось привлечь внимание пользователей: пиковый онлайн игры составил 2 тысячи игроков, что в 5 раз больше показателей куда более крупнобюджетного Аватара от Ubisoft. Так же у игры очень положительные оценки от игроков: 90% обзоров игры положительные.

Crime Boss: Rockay City является наглядным примером того, что главное в игре - не защита, которая по мнению Ubisoft и ряда других издателей должна была побудить игроков к покупке недоступной им на торрент-трекерах игры, а отношение компании к пользователям и адекватная цена на игру.

Crime Boss: Rockay City доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

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13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
pudovik1704

Шах и мат,ёпта

11
tesla707
7
Bramos

Что с хлебалом убисофт?

2
Пользователь ВКонтакте

С релиза сильно преобразилась // Миша Силовичков

1
_Vectorman_

Выходит игра про аватара. Игра с Чаком Норрисом: "По-твоему это продажи?"

Выходит игра с Чаком Норрисом - "Вот это продажи!"

1
tvorog8088

Качнуть что ли, на торрентах игра появилась.

0
Alex Row

Взял только ради того, чтобы меня пощадил Чак Норрис.

0
Sir Walter

Мммммм, ладно, хорошо. Сегодня можешь жить. (с) Чак Норрис

0
Artery Kaulitz

Одна из тех игр, которые сначала захейтили, а потом оказалось, что игра то и неплохая. Главное, что-бы теперь разработчики выполнили то, что обещали

0
Niko71790

пофигу, денуво или нет - чак норрис и много стрельбы как в payday и уже хорошо

0
Famiclone

Гляну зелёную версию и прикуплю если зайдет. В РФ доступна и цена моё почтение. Почему бы и нет?

0
Гомер11
Спойлер
-1
ZAUSA
Crime Boss: Rockay City является наглядным примером того, что главное в игре - не защита, которая по мнению Ubisoft и ряда других издателей должна была побудить игроков к покупке недоступной им на торрент-трекерах игры, а отношение компании к пользователям и адекватная цена на игру.

Адекватная цена и отношение компании к пользователям? А я думал, что главное в игре
- качество самой игры, геймплей, хорошая она или плохая.

-3