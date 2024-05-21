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Crime Boss: Rockay City 28.03.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.6 109 оценок

Эксклюзив Epic Games Store больше не эксклюзив: Crime Boss: Rockay City скоро выйдет в Steam

Lunersun
Новости

Издательство 505 Games и студия-разработчик Ingame Studios объявили о скором релизе Crime Boss: Rockay City в Steam. Ранее игра была доступна только в Epic Games Store, но уже 18 июня она появится и в крупнейшем цифровом магазине Valve. Вместе с выходом в Steam для всех платформ будет выпущено новое DLC под названием Cagnali's Order.

Напомним, что Crime Boss: Rockay City дебютировала на ПК эксклюзивно в Epic Games Store 28 марта 2023 года. Версии для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series последовали 15 июня того же года.

Помимо анонса Steam-версии, 505 Games также поделились планами по поддержке игры новым контентом. Дорожная карта включает в себя добавление новых уровней, персонажей и различных бонусов. Первое крупное обновление стоит ожидать уже в конце 2024 года — оно будет приурочено к Хэллоуину и добавит в игру соответствующую тематику. А в 2025 году игроков ждёт набор ограблений Winter Ops, который, вероятно, развернётся на снежных локациях.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

игра пам парам больше не игра

1
GraF68ru

Киберпанк какой-то в трейлере. Не, ну вертухи Чака это все весело, жаль, что в игре этого с гулькин фиг, но может и попробую.

0
samosan

Её бы под Payday 3 выйти,кучу игроков бы собрала, а сейчас уже может и не выстрелить.

0
BAZKIN

Будто она там кому-то нужна

0
Русик_96

да мне

0
AndruhaGruz
0
Русик_96

врешь

0
Пользователь ВКонтакте

Надеюсь в будущем в steam явится Alan Wake 2 // Алексей Маковецкий

-2