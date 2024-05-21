Эксклюзив Epic Games Store больше не эксклюзив: Crime Boss: Rockay City скоро выйдет в Steam

Издательство 505 Games и студия-разработчик Ingame Studios объявили о скором релизе Crime Boss: Rockay City в Steam. Ранее игра была доступна только в Epic Games Store, но уже 18 июня она появится и в крупнейшем цифровом магазине Valve. Вместе с выходом в Steam для всех платформ будет выпущено новое DLC под названием Cagnali's Order.

Напомним, что Crime Boss: Rockay City дебютировала на ПК эксклюзивно в Epic Games Store 28 марта 2023 года. Версии для консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series последовали 15 июня того же года.

Помимо анонса Steam-версии, 505 Games также поделились планами по поддержке игры новым контентом. Дорожная карта включает в себя добавление новых уровней, персонажей и различных бонусов. Первое крупное обновление стоит ожидать уже в конце 2024 года — оно будет приурочено к Хэллоуину и добавит в игру соответствующую тематику. А в 2025 году игроков ждёт набор ограблений Winter Ops, который, вероятно, развернётся на снежных локациях.