Кооперативный шутер Crime Boss: Rockay City получил обновление с новым контентом и возможность забрать все DLC бесплатно

Стильный шутер от InGame Studios, который отдает дань уважения культовым боевикам 80-х и звездам того времени, во время релиза стал полным разочарованием. Проект вышел еще в 2023 году, но из-за ошибок и малого количества контента был негативно оценен игроками и критиками. Игра сейчас переживает перерождение после выпуска в цифровом магазине Steam, где спустя год многие проблемы были исправлены. На фоне этого успеха разработчики шутера решили обрадовать игроков еще одним крупным патчем с новым контентом и повышением максимального уровня.

Как сообщается, с выходом последнего обновления для Crime Boss: Rockay City максимальный уровень в игре теперь составляет 155. Кроме этого, в этом патче разработчики переработали баланс получения очков опыта и денежного вознаграждения за прохождение многопользовательских миссий. Также авторы добавили новую планировку для банка, что должно сильно разнообразить задания на ограбление. В дополнение к этому было улучшено некоторое оружие, введены несколько десятков правок и исправлений ошибок.

На этом поддержка шутера не заканчивается: авторы обещают продолжить выпускать обновления с фиксами и добавлять в игру новый контент на основе полученных отзывов. Вместе с этим в InGame Studios объявили, что продлевают акцию с бесплатными дополнениями. Сейчас получить все DLC к Crime Boss: Rockay City можно бесплатно, и эта возможность будет доступна до конца лета.