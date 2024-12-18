Представлена дорожная карта кооперативного шутера Crime Boss: Rockay City на 2025 год

Разработчики InGame Studios представили планы по обновлениям для кооперативного шутера Crime Boss: Rockay City наследующий год. Новый контент будет выходить ежемесячно, включающим как бесплатные обновления, так и платные DLC. Игроки смогут получить новые миссии, сюжетные задания, оружие, персонажей, новые карты и прочее.

В марте 2025 года игра получит поддержку кроссплея между ПК и консолями, а в декабре 2025 года ожидается крупное обновление, подробности о котором будут опубликованы позже. Также проект примет участие в нескольких событиях: праздновании двухлетия с момента запуска, Steam Anniversary и Хэллоуин. Каждые последние выходные месяца будет активироваться режим удвоенного опыта.

Crime Boss: Rockay City — это шутер от первого лица, в котором игроки принимают на себя роль Трэвиса Бейкера, известного преступника в криминальном мире Флориды 1990-х годов. Игра включает сюжетную кампанию, где необходимо собрать команду и сразиться с другими бандами за статус босса преступного мира. Также доступен кооперативный PVE-режим, в котором до четырех игроков могут участвовать в борьбе за территорию, ограблениях и организованных нападениях.

Crime Boss: Rockay City доступна на ПК и консолях.