Провал на старте не помешал: Crime Boss: Rockay City преодолела отметку в миллион проданных копий

Crime Boss: Rockay City продолжает удивлять своей историей. Игра, которую после релиза в 2023 году многие поспешили списать со счетов из-за низких оценок и технических проблем, сумела преодолеть отметку в один миллион проданных копий.

Одновременно с этим разработчики из INGAME Studios выпустили крупнейшее обновление за все время поддержки проекта. Апдейт 2.0 добавил долгожданный сюжетный режим на всех платформах, а также полноценный набор инструментов для моддинга на ПК, который позволит игрокам создавать собственные ограбления и сценарии.

Глава студии Ярек Колар заявил, что команда никогда не переставала верить в проект и продолжала развивать его на протяжении трех лет после релиза. По его словам, новое обновление вобрало в себя весь накопленный опыт разработчиков и стало самым важным шагом на пути к улучшению игры.

Crime Boss: Rockay City стартовала с крайне слабых отзывов критиков и игроков, однако регулярная поддержка, технические исправления и новый контент постепенно помогли проекту найти свою аудиторию. Теперь разработчики надеются, что масштабное обновление позволит игре набрать еще больше популярности.