Разработчики Crime Boss: Rockay City пошутили над неудачами Payday 3 в новом трейлере

Ситуация с Payday 3 продолжает ухудшаться настолько, что даже менее успешная игра Crime Boss: Rockay City теперь позволяет себе шутить над ней.

Недавно Starbreeze передала поддержку Payday 2 студии Sidetrack Games, чтобы сосредоточить усилия на спасении провалившейся Payday 3.

Новый трейлер 18-го обновления для Crime Boss: Rockay City содержит завуалированную отсылку к провальному трейлеру Payday 3.

Пользователь Viper04191 заметил, что стиль монтажа повторяет скандальный трейлер обновления Delivery Charge для Payday 3, где разработчики пять раз использовали один и тот же клип с входом в хранилище.

Starbreeze тогда быстро удалила оригинальный трейлер и загрузила исправленную версию с шутливым комментарием «теперь с меньшим количеством хранилищ!». Теперь же разработчики Crime Boss: Rockay City, студия Ingame Studios, решили пошутить над этой ситуацией, показав в своем трейлере аналогичный повторяющийся момент с хранилищем.

Ирония ситуации подчеркивается тем, что Crime Boss: Rockay City, несмотря на звездный актерский состав включая Майкла Мэдсена, Чака Норриса и Дэнни Гловера, изначально получила смешанные отзывы. Редакция ресурса PC Gamer отмечала, что игра ощущается как проект, который Уве Болл мог бы превратить в фильм.

Статистика SteamDB показывает, насколько серьезны проблемы Payday 3. На момент публикации новости в Crime Boss: Rockay City играли 253 человека, в то время как в Payday 3 — всего 268 игроков. Разница минимальна, что особенно печально для некогда популярной франшизы.

Payday 3 была одной из самых ожидаемых кооперативных игр 2023 года, но столкнулась с техническими проблемами, негативными отзывами и быстрым падением игровой базы. Разработчики продолжают работать над исправлениями, но восстановить доверие сообщества оказывается сложной задачей.