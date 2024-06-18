Состоялся релиз Crime Boss: Rockay City в Steam - игра вышла без защиты Denuvo

Сегодня состоялся релиз игры Crime Boss: Rockay City от Ingame Studios и издательства 505 Games в магазине Steam. Игра доступна с 20% скидкой и всеми дополнениями по цене 815 рублей.
Как и предполагалось, Steam-версия игры вышла без защиты Denuvo, благодаря чему уже оказалась на торрент-трекерах. Так же вместе с релизом в Steam для игры вышло дополнение Cagnali's Order, в котором игроку необходимо будет остановить наступление хай-тек армии Канали, пока она не превратила Рокай в тоталитарную антиутопию.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
С такой ценой реально может зацепиться за аудиторию, тем более после всех обнов и провала Payday 3.
Вполне себе нормальная цена, особенно учитывая акцию с DLC.
прошел на релизе офку в соло, там есть одиночная компания, мне понравилось, графон и оптимизация топ
Может таки "кАмпания"?)
да, уже взломали.
Надо будет качнуть поиграть.
Не хочется качать, даже на халяву.