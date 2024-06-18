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Crime Boss: Rockay City 28.03.2023
Экшен, Шутер, От первого лица, Кооператив
6.5 113 оценок

Состоялся релиз Crime Boss: Rockay City в Steam - игра вышла без защиты Denuvo

AceTheKing
Новости

Сегодня состоялся релиз игры Crime Boss: Rockay City от Ingame Studios и издательства 505 Games в магазине Steam. Игра доступна с 20% скидкой и всеми дополнениями по цене 815 рублей.

Как и предполагалось, Steam-версия игры вышла без защиты Denuvo, благодаря чему уже оказалась на торрент-трекерах. Так же вместе с релизом в Steam для игры вышло дополнение Cagnali's Order, в котором игроку необходимо будет остановить наступление хай-тек армии Канали, пока она не превратила Рокай в тоталитарную антиутопию.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

15
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
bysaturn

С такой ценой реально может зацепиться за аудиторию, тем более после всех обнов и провала Payday 3.

15
PunksPlay

Вполне себе нормальная цена, особенно учитывая акцию с DLC.

10
Лидер_Мур

прошел на релизе офку в соло, там есть одиночная компания, мне понравилось, графон и оптимизация топ

5
Котян Сутоевич

Может таки "кАмпания"?)

3
jax baron

да, уже взломали.

1
Mirrorphoenix

Надо будет качнуть поиграть.

1
tvorog8088

Не хочется качать, даже на халяву.

1