Все DLC для Crime Boss: Rockay City можно будет забрать бесплатно с 18 июня, когда игра выйдет в Steam

Когда Crime Boss: Rockay City вышла в марте прошлого года на PC эксклюзивно для Epic Games Store игра была крайне сомнительного качества. Однако с тех пор она вышла на консолях и получила множество исправлений и улучшений, а также восемь значимых обновлений. Пользователи говорят, что игра заметно преобразилась за прошедшее время с релиза и призывают других игроков дать ей шанс.

Недавно стало известно о том, что релиз игры в Steam состоится уже 18 июня: в этот день для игры выйдет последнее дополнение Cagnali’s Order. Так же студия объявила, что дополнения к игре будут доступны бесплатно с 18 июня в течение ограниченного времени, однако если вы их получите, то они останутся вашими. Дополнения будут доступны бесплатны на всех платформах.

Ранее стало известно о том, что в Steam-версии игры не будет защиты Denuvo. Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.