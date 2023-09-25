Открытый плейтест лля симулятора уборщика мест преступлений Crime Scene Cleaner стартует 28 сентября ©

President Studio, разработчик Crime Scene Cleaner, сообщила о плейтесте, который стартует 28 сентября 2023 года. Как и было обещано, эти плейтесты полностью доступны всем без каких-либо ограничений и бесплатно. Чтобы подписаться на игровые тесты, перейдите на страницу Crime Scene Cleaner в магазине Steam и нажмите кнопку «Запросить доступ».

Когда ситуация накаляется, преступнику вряд ли приходит в голову милосердие. Кровь брызжет повсюду вокруг, что теперь больше напоминает картину разрушения. Вскоре становится очевидно, что мафиози должны будут позвонить ЭТОМУ парню, если они не хотят, чтобы их поймали. Ну, этот парень - вы. Добро пожаловать в борьбу за уборку места преступления, где ваша задача — привести это место в идеальное состояние, чтобы не было обнаружено никаких тел или других улик. Нет ничего, что такой профессионал, как вы, не мог бы сделать, но в любом случае у вас нет особого выбора. Поскольку компании медицинского страхования уклоняются от ответственности, вам предстоит спасти жизнь своей дочери. Вам нужны деньги, и они нужны вам сейчас.

Исследуйте истории кровавых убийств и зачистите место преступления. Уничтожьте тела и улики. Почините мебель и приведите все это место в то состояние, в котором оно было до трагедии. Заработайте деньги на вещах жертвы, но будьте осторожны, чтобы не попасться. Не заставляйте полицию сомневаться в вас и быстро уходите с места преступления.