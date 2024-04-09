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Crime Scene Cleaner 2024 г.
Логические, Симулятор, Ужасы, От первого лица
8 17 оценок

Вышел бесплатный пролог Crime Scene Cleaner - про уборщика мест преступлений

Simple Jack
Новости

В Steam вышел бесплатный пролог Crime Scene Cleaner — симулятора уборщика мест преступлений. Для прохождения доступна одна миссия.

По сюжету главный герой связывается с мафией, чтобы подзаработать денег и оплатить больничные счета дочери. Для банды он делает грязную работу — заметает следы всех зверств. Протагонист должен выезжать на места преступлений, убирать тела и кровь, уничтожать улики и воровать ценные вещи. Работу необходимо выполнять осторожно и быстро, чтобы остаться незамеченным для полиции.

В прологе интерфейс и субтитры переведены на русский. Пока у пробной версии много положительных отзывов в Steam — 96% на основе 1,2 тыс. рецензий. Многие геймеры хвалят качественную графику, интересную концепцию и геймплей.

Crime Scene Cleaner выйдет во втором квартале 2024 года. Сколько она будет стоить на релизе, неизвестно.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Maksikrus

Viscera clean up detail 2 ??????

0
Merelone

По кривости и топорным анимациям - Viscera Clean Up Detail 0.5

0