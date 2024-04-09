Вышел бесплатный пролог Crime Scene Cleaner - про уборщика мест преступлений

Когда мафия закончит своё дело, будет нужен кто-то вроде тебя. Ваши рабочие инструменты — швабра и щётка ... и, возможно, бутылка кислоты. Очистите место преступления и уничтожьте все следы преступления.

Используя различные электронные устройства (ультрафиолетовый свет, дактилоскопический порошок) игроку предстоит найти скрытые следы преступления, невидимые невооружённым глазом, такие как отпечатки пальцев, микро-брызги крови и т.д.

Вам необходимо определить ход преступления и в зависимости от способностей (оборудования и навыков) решить, следует ли полностью удалить все следы преступления, замаскировать их под самоубийство или просто уничтожить все улики. В конце игрок получает информацию о том, на сколько ему удалось обмануть полицию.