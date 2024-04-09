Вышел бесплатный пролог Crime Scene Cleaner - про уборщика мест преступлений

В Steam вышел бесплатный пролог Crime Scene Cleaner — симулятора уборщика мест преступлений. Для прохождения доступна одна миссия.
По сюжету главный герой связывается с мафией, чтобы подзаработать денег и оплатить больничные счета дочери. Для банды он делает грязную работу — заметает следы всех зверств. Протагонист должен выезжать на места преступлений, убирать тела и кровь, уничтожать улики и воровать ценные вещи. Работу необходимо выполнять осторожно и быстро, чтобы остаться незамеченным для полиции.
В прологе интерфейс и субтитры переведены на русский. Пока у пробной версии много положительных отзывов в Steam — 96% на основе 1,2 тыс. рецензий. Многие геймеры хвалят качественную графику, интересную концепцию и геймплей.
Crime Scene Cleaner выйдет во втором квартале 2024 года. Сколько она будет стоить на релизе, неизвестно.
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